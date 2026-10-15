Guillermo Ochoa tendrá un homenaje el próximo 25 de octubre en el Estadio Azteca, pero no podrá disputar minutos en el partido ante Pachuca.

El próximo 25 de octubre, Guillermo Ochoa tendrá su despedida de la afición del América después de anunciar su retiro del futbol profesional. El arquero tenía como gran objetivo disputar su último Mundial con la Selección Mexicana y, una vez cumplido ese sueño, el club de sus amores decidió organizarle un homenaje por todo lo que representó durante su carrera con las Águilas.

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Para esa ocasión, la institución azulcrema eligió el partido ante Pachuca, que se disputará en el Estadio Azteca, para que Paco Memo pueda despedirse de los aficionados. Sin embargo, en los últimos días surgió la posibilidad de que el guardameta no solo recibiera un reconocimiento, sino que también pudiera sumar algunos minutos en el encuentro oficial.

Esa opción generó expectativa entre los americanistas, que soñaban con volver a verlo defender el arco del equipo en el que debutó profesionalmente. No obstante, en las últimas horas se aclaró que Ochoa no podrá jugar ese partido, por lo que su despedida será únicamente mediante un homenaje y no con su regreso a las canchas con la playera del América.

Por qué Memo Ochoa no podrá jugar ante Pachuca en su despedida del América

De acuerdo con la información de René Tovar, periodista de Récord, no existe la posibilidad de que Guillermo Ochoa dispute minutos ante Pachuca. El motivo está relacionado con el reglamento y el cierre del periodo de registros de la Liga MX, una situación que impide inscribir al portero para participar en el encuentro.

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Además, el sistema de registros está conectado con la FIFA, por lo que no sería posible habilitar una excepción para que el arquero juegue, incluso si existiera voluntad por parte de la Liga MX o de la directiva del América. De esta manera, las especulaciones que circularon en redes sociales sobre un posible permiso especial quedan descartadas.

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