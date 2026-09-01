Confirmado el futuro de Sebastián Cáceres

Sebastián Cáceres deseaba irse al Celta de Vigo, pero ante el cierre del mercado en Europa esto es lo que se resolvió.

Este martes 1 de septiembre a las 19:00 horas de México se cerraban los fichajes en Europa, por lo que la situación de Sebastián Cáceres que no estaba definida terminó por resolverse a unas horas de que se cerrara el mercado. Por lo que ahora el Celta de Vigo será su nuevo equipo y dejará al Club América en este Apertura 2026.

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América y Celta llegaron a un acuerdo por Sebastián Cáceres

De acuerdo con la información oficial de César Luis Merlo, el conjunto azulcrema habría aceptado la oferta de 8 millones de dólares por el uruguayo. El llegar a un acuerdo, según la fuente, se debió a que el zaguero también estaba deseando llegar a Europa y esta era la oportunidad más clara que tenía para llegar a esta escuadra.

Por el momento, ya ambas partes están de acuerdo y lo que continúa para que se concrete de manera oficial es la firma de contrato que sería por cuatro temporadas. Con las Águilas, el charrúa disputó 14 torneos, por lo que la directiva le facilitó ahora su salida.

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Así, con seis años en la institución las Águilas se despedirán de Sebastián Cáceres quien será el nuevo jugador del Celta de Vigo. Así lo anunció el conjunto en sus redes sociales tras haber conseguido su sueño de llegar al futbol del Viejo Continente.

En síntesis