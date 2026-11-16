Las jugadoras de América Femenil acabaron con los rumores con un video que ya circula en las redes sociales.

Durante los últimos duelos de la fase regular se dieron a conocer varias versiones donde supuestamente la mayoría de las jugadoras estaban separadas de Scarlett Camberos. En redes sociales salían algunos video en donde estaba sólo acompañada de Karen Luna y todo esto lo aquejaban al premio que había recibido la futbolista en el Balón de Oro.

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¿Qué habría pasado entre Scarlett y Geyse?

Algunas páginas comenzaron a ver que ciertas compañeras de la plantilla la habían dejado de seguir en Instagram y esto hacía pensar que esto realmente era cierto. A la par, en los dos últimos encuentros antes de la Liguilla, Geyse Ferreira estaba peleando por consagrarse como la máxima anotadora en torneos cortos, por lo que buscaba llegar o superar los 22 tantos de Charlyn Corral.

Tomando esto en cuenta, la brasileña ya no pudo conseguir más tantos que le permitieran cumplir esta meta, por lo que de igual manera en redes sociales comenzaron a señalarla porque no le cedía el balón a Camberos para anotar, porque supuestamente estaba “empeñada en conseguir su marca personal”, y ahí generaron esta idea de vestidor roto entre ambas.

Desmienten los rumores de vestidor roto

Sin embargo, en los Cuartos de Final frente a Toluca, Geyse se reencontró con el gol y además encaró a los aficionados que hacían estos comentarios, dejando mensajes en sus cuentas. Y fue en el pase a las Semifinales que toda esta historia terminó, ya que las dos jugadoras fueron captadas muy felices festejando su clasificación.

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el muerto al pozo y el vivo al gozo, o como era? https://t.co/Pa02Fkl3Kt — 🌑 (@KLuneta26) November 16, 2026

En el video que circula en redes se puede ver a Scarlett acercándose a Geyse para que juntas bailen, por lo que algunos aficionados fieles al americanismo se burlaron irónicamente de que ambas estaban peleadas, por lo que de esta manera terminaron por confirmar que son pieza clave del equipo y que se mantienen unidas.

En síntesis

Geyse Ferreira intentó superar los 22 goles de Charlyn Corral en torneos cortos.

los 22 goles de Charlyn Corral en torneos cortos. Geyse Ferreira anotó contra Toluca durante los Cuartos de Final de la Liguilla.

durante los Cuartos de Final de la Liguilla. Scarlett Camberos y Geyse Ferreira festejaron bailando en video su pase a Semifinales.