Lamentablemente, la violencia ahora paró el futbol femenil y es que debido a los hechos que se registraron en Guadalajara, no se pudo jugar el Clásico Nacional en el Estadio Akron. Y aunque es una noticia que impacta al balompié en el caso del Club América, esta decisión que se tomó por parte de la Liga MX terminó por beneficiarlas para la reprogramación del partido ante Chivas.

Por el momento, no se sabe qué es lo que está pasando a ciencia cierta con el equipo azulcrema y es que las autoridades no mencionan si el partido se reanudará en una fecha posterior o lo harán en esta misma semana, aunque por lo visto no será pronto y tendrán que volver para poder tomar después una reprogramación del duelo.

Entre las opciones que tiene la Liga MX Femenil es que se lleve a cabo en la Ciudad de México y que se haga un reembolso a quienes adquirieron entradas anteriormente, pero eso también requiere de los vuelos de las jugadoras que están en Jalisco y hasta el momento hay algunos que sí se han cancelado, por lo que se ve complicado.

La ventaja del América Femenil para el Clásico

La otra es que den una fecha más adelante y es aquí donde el conjunto de Ángel Villacampa podría tener una gran ventaja. Recordemos que el pasado fin de semana ante Rayadas, el América Femenil tuvo una baja, la de Scarlett Camberos, ya que se fue expulsada, lo que hizo que se perdiera el duelo del Clásico Nacional a jugarse hoy.

Las reglas mencionan que el partido siguiente es el que se pierde, por lo que si el juego no se reprograma para antes del 13 de marzo, cuando se miden a León, será ese partido el que la delantera se pierda y pague con su suspensión. Pero si es antes, tendrá que pagarlo en ese Clásico, aunque por la Fecha FIFA se ve complicado el tema y un beneficio para las azulcremas.

