¿Cuándo es la ceremonia del Balón de Oro 2026?

Este martes el futbol femenil mexicano hizo historia, puesto que el Club América se convirtió en el primer conjunto nacional en estar nominado al Balón de Oro. La sorpresa no paró ahí, ya que en el listado de las mejores jugadoras estaba incluida Scarlett Camberos, quien también se convertía en un hito al aparecer en estos premios.

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Esto no llega de manera sencilla, ya que pasaron semestres llegando a finales y perdiéndolas. Pero en el Clausura 2026 no sólo levantaron el título, sino que se llevaron el Campeón de Campeonas y la W Champions Cup; con este último torneo se convirtieron también en las primeras de la Liga MX Femenil en conseguir este título.

No obstante, esto les permitió conseguir su boleto a la Copa Intercontinental y al primer Mundial de Clubes Femenino. Con estos logros, se pusieron en el Ranking de Opta entre los mejores 30 equipos femeniles del mundo. Todo habría sido clave para que ahora las azulcremas fueran consideradas para estar nominadas en esta ocasión.

¿Cuándo es el Balón de Oro?

Las gala del “Ballon D’Or” se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre del 2026. Por primera vez no será en Francia, sino que la sede estará en Londres, Inglaterra debido al 70 aniversario. La cita a este evento es a las 13:00 horas del centro de México y será transmitida a través de la plataforma de streaming de DAZN.

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Hasta el momento se desconoce si parte del equipo y la propia jugadora mexicana de las Águilas estarán presentes en este evento, ya que el 25 de octubre disputan su partido de la Jornada 12 ante Atlético de San Luis, aunque por la importancia de la nominación, es muy probable que sí puedan asistir a la gala.

En síntesis