Dónde ver la gala del Balón de Oro

La afición del Club América y está en la espera de la gala del Balón de Oro 2026 y es que el América Femenil, Scarlett Camberos y Julián Quiñones fueron nominados a este premio. Los mexicanos reciben esta histórica invitación, por lo que el día de mañana conoceremos si podrán lograr el objetivo de conseguir este reconocimiento.

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Este domingo el conjunto azulcrema femenil compartió en sus redes sociales un video en el que la delantera de las Águilas junto con Ángel Villacampa se encontraban en el aeropuerto rumbo a Londres para asistir a esta gala, después de haber conseguido una goleada el día de ayer ante Atlético de San Luis en la Liga Femenil.

Aunque las miradas de los americanistas están puestas en las nominaciones de Scarlett y del conjunto femenil, la realidad es que con lo hecho por Quiñones en el Mundial muchos recordaron su campeonato con las Águilas y le guardan cierto cariño, por lo que desean que también pueda obtener el premio al cual está nominado.

¿Cuándo y dónde ver el Balón de Oro 2026?

La gala del Balón de Oro será este lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre en Londres, Inglaterra y será transmitido en México a través de la plataforma de streaming de DAZN. La cita es a las 14:00 horas del centro del país, por lo que de esta manera podrá seguirse este evento en vivo y saber qué pasará con los mexicanos.

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Las Águilas están nominadas a mejor club femenino del año; en el caso de Camberos está en la categoría al Balón de Oro Femenil como mejor jugadora; y en el caso de Quiñones al Balón de Oro Masculino como mejor jugador.

En síntesis