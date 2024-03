Aunque de primeras puede parecer un término técnico y complicado, entender qué es el yield en las apuestas y cómo funciona es fácil. Además, como es un indicador de la rentabilidad de las apuestas, te será muy útil para evaluar si tu estrategia de juego funciona bien. Te explicamos las claves para entender el concepto de yield y cómo calcularlo a lo largo de la guía.

¿Qué es yield en las apuestas?

El yield te dice si tus apuestas son rentables o no. En pocas palabras, es un porcentaje que refleja las ganancias (o pérdidas) que has obtenido en relación con el total que has apostado.

Calcularlo es especialmente útil si quieres hacer un seguimiento de tus apuestas y valorar si estás obteniendo beneficios. Así, puedes encontrar tus fallos y ajustar tu estrategia de juego para maximizar ganancias.

¿Cómo se calcula el yield?

El yield se calcula como la relación entre el beneficio que has obtenido y el total que has apostado, expresado como un porcentaje. En otras palabras, te permite saber cuánto ganas o pierdes por cada euro que apuestas. La fórmula es la siguiente:

Yield = (Beneficio neto / Total apostado) * 100

En la fórmula, el beneficio es la cantidad de dinero que has ganado (o perdido) con tus apuestas y el total apostado se refiere a la suma de todo lo que has invertido en los pronósticos. Por ejemplo, si has apostado un total de $20.000 MXN y has ganado $25.000 MXN, tu beneficio sería de $5.000 MXN (25.000-20.000). Al calcular el yield, vemos que es del 25%.

Yield = (5.000/20.000)*100 = 25 %

Un yield positivo indica que existen ganancias, mientras que un yield negativo significa que hay pérdidas. En el caso de que el resultado de tu yield sea del 0%, quiere decir que estás en el punto de equilibrio, es decir, no estás ganando ni perdiendo.

Eso sí, ten en cuenta que el yield es una medida que se utiliza a largo plazo. Un yield alto en un corto período de tiempo puede ser simplemente el resultado de la suerte. Sin embargo, un yield positivo constante a lo largo del tiempo indica que tu estrategia sí es efectiva y rentable.

¿Por qué es recomendable calcular el yield?

Como jugador, puedes decidir si quieres llevar un registro de tu yield o no, en cualquier caso es una decisión personal. Sin embargo, desde aquí sí te recomendamos que hagas un seguimiento de este parámetro si quieres tomarte tus apuestas en serio. De la misma manera que los inversores tienen en cuenta el retorno de la inversión (ROI), es importante que tú analices si tus pronósticos te brindan rentabilidad.

Lo mejor es que es una medida global, en lugar de centrarse simplemente en las victorias y derrotas, el yield incluye la cantidad de dinero apostada y ganada. Esto te da más pistas y una visión más clara de tu rendimiento. Además, también es útil para comparar diferentes estrategias de apuestas y determinar cuál es la más rentable.

Mejora tu yield con estos simples pasos

Ahora que ya sabes qué es yield en las apuestas y cómo se calcula, es conveniente echar un vistazo a qué puedes hacer para mejorarlo. Ya te decimos que elevar el yield lleva tiempo y requiere paciencia, así que no te desesperes si no ves resultados inmediatos. Pero si aplicas algunos de estos consejos, con el tiempo deberías ver una mejoría en tu rendimiento.

Gestión del bank : el manejo de tu bankroll es fundamental. Nunca debes apostar más dinero del que puedes permitirte perder y debes evitar perseguir tus pérdidas con apuestas más grandes.

: el manejo de tu bankroll es fundamental. Nunca debes apostar más dinero del que puedes permitirte perder y debes evitar perseguir tus pérdidas con apuestas más grandes. Análisis de las cuotas : los momios reflejan las probabilidades de que se dé un resultado. Si apuestas a cuotas con valor (las que crees que son más altas que las probabilidades reales de que suceda), podrás obtener un yield positivo a largo plazo. Para el arbitraje puedes valerte de herramientas en línea que comparan cuotas.

: los momios reflejan las probabilidades de que se dé un resultado. Si apuestas a cuotas con valor (las que crees que son más altas que las probabilidades reales de que suceda), podrás obtener un yield positivo a largo plazo. Para el arbitraje puedes valerte de herramientas en línea que comparan cuotas. Especialización : si te centras en un deporte o liga específica, es más fácil conocer más a fondo los jugadores y equipos, y eso te da ventaja al hacer tus apuestas.

: si te centras en un deporte o liga específica, es más fácil conocer más a fondo los jugadores y equipos, y eso te da ventaja al hacer tus apuestas. Usa la lógica: es normal dejarse llevar por los favoritismos a ciertos equipos o querer apostar más si tienes una racha perdedora. Mantener la calma y seguir tu estrategia incluso cuando las cosas no van bien, es fundamental para mejorar el yield.

es normal dejarse llevar por los favoritismos a ciertos equipos o querer apostar más si tienes una racha perdedora. Mantener la calma y seguir tu estrategia incluso cuando las cosas no van bien, es fundamental para mejorar el yield. Lleva un registro: lo mejor es tener un diario de apuestas donde apuntes todo. Así, puedes ver tus fortalezas y debilidades. Identificar qué apuestas se te dan mejor es clave para mejorar tu yield.

FAQ

Para concluir este contenido sobre qué es yield en las apuestas, finalizamos con las preguntas más frecuentes de los usuarios.

¿Cómo se calcula el yield?

El yield se calcula dividiendo el beneficio neto (ganancias menos pérdidas) entre el total apostado, y luego multiplicándolo por 100 para convertirlo en un porcentaje.

¿Qué es el bankroll en las apuestas deportivas?

El bankroll es la cantidad total de dinero que tienes disponible para apostar. Es importante gestionar bien tu bankroll para evitar perder todo tu dinero y poder seguir apostando a largo plazo.

¿Qué es el stake en las apuestas deportivas?

El stake es la cantidad de dinero que decides apostar en un evento deportivo. Es decir, del bank total disponible, el stake es la parte que destinas a una sola apuesta.

¿Cómo se establece el stake?

Determinar tu stake depende de varios factores, incluyendo tu bankroll, tu confianza en la apuesta y tu estrategia. Algunos usuarios usan un sistema de stake fijo, donde siempre apuestan la misma cantidad, mientras que otros usan un sistema de stake variable.

¿Qué es el criterio de Kelly?

El criterio de Kelly es una fórmula que se utiliza para calcular el tamaño óptimo del stake. Fue desarrollado por John L. Kelly Jr., un científico de AT&T Bell Laboratories, en 1956, y puede ayudarte a maximizar tu bankroll a largo plazo.

¿Cómo puedo mejorar el yield?

Mejorar el yield requiere hacer varios ajustes, pero en resumen, lo puedes lograr al elegir apuestas de valor, gestionar tu bankroll correctamente y ajustar tus stakes de manera inteligente.