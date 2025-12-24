Anthony Davis vuelve a estar en el centro de los rumores. En las últimas horas comenzó a circular la posibilidad de que el actual jugador de los Dallas Mavericks sea traspasado a Golden State Warriors en un movimiento que incluiría a Jonathan Kuminga y otras piezas aún por definirse. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta situación y un reconocido medio partidario dejó clara su postura.

Publicidad

Publicidad

El sitio “Golden State of Mind”, especializado en la actualidad de los Warriors, no tardó en mostrar su descontento con la posible llegada de Davis. En un análisis publicado recientemente, consideraron que la hipotética incorporación del ala-pivote sería un error de cálculo, argumentando que el elevado salario del jugador condicionaría el margen de maniobra del equipo en los próximos años, en una jugada poco inteligente.

Más allá de lo económico, el sitio también criticó el encaje deportivo de Davis en el actual esquema de los Warriors. Si bien reconocieron su talento y capacidad defensiva, plantearon que su estilo de juego no representa una solución clara para los problemas que arrastra el equipo. En su análisis, señalaron que Golden State necesita más generación desde el perímetro y mayor regularidad en el tiro exterior, aspectos donde Davis no marca una diferencia. Además, pusieron en duda su fiabilidad física, recordando los constantes problemas de lesiones que ha tenido a lo largo de su carrera.

Jonathan Kuminga sería la moneda de cambio que tienen los Warriors para cualquier negociación. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

La contundente crítica que recibió Anthony Davis

“El mayor problema para incorporar a Davis al equipo es que no reemplazaría solo a Kuminga. Davis está en pleno proceso de un contrato de tres años por 175,4 millones de dólares, y los Warriors son un equipo que no puede asumir ningún gasto adicional debido a su proximidad al banquillo. Esto significa que cualquier oferta realista para Davis tendría que centrarse en Kuminga y Draymond Green… y luego en Moses Moody o Buddy Hield (el primero si los Mavs pudieran elegir; el segundo si los Warriors la tuvieran). La otra opción sería traspasar directamente a Jimmy Butler III, pero eso A) no va a suceder y B) no resuelve el problema de Kuminga”, sostiene Golden State of Mind.

Y además agregó: “Davis no encaja. Podría convertirse en agente libre al mismo tiempo que Curry, Green y Butler, pero tiene una opción de jugador desorbitada (62,8 millones de dólares) para la temporada 2027-28. Si la ejerce, arruinaría los planes del equipo; y si la ejerce, probablemente significa que tampoco podrán canjear su contrato para rescindirlo”.

Desde esta mirada, Golden State of Mind considera que sacrificar a Kuminga y otras piezas jóvenes por un jugador con tanto riesgo como Davis sería una apuesta innecesaria. Con este panorama, el medio dejó en claro que el posible traspaso no solo es innecesario, sino que podría ser contraproducente para una franquicia que atraviesa un momento delicado y necesita tomar decisiones con precisión quirúrgica.

Publicidad

Publicidad

En síntesis