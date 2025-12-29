Anthony Joshua protagonizó la noticia del día en el mundo del deporte. Recientemente, el excampeón británico había estado en boca de todos por el brutal nocaut que le propinó a Jake Paul en Miami. Sin embargo, este lunes el boxeador de 36 años estuvo cerca de perder la vida en un fatal accidente que dejó como saldo dos muertes.

El siniestro ocurrió en Nigeria, país del cual es oriunda la madre del púgil. Joshua se encontraba allí de visita luego de su mediática pelea, pero terminó herido tras un accidente de tránsito a borde de un Lexus. Según fuentes locales y autoridades policiales, el siniestro ocurrió en la autopista Lagos-Ibadan, una de las más transitadas del país.

Anthony viajaba con tres personas más y se encontraba sentado detrás del conductor cuando el Lexus chocó de lleno contra un camión que estaba estacionado. Autoridades del Estado de Ogun confirmaron la muerte inmediata de dos integrantes del vehículo, mientras que Joshua tuvo que ser retirado con ayuda visiblemente adolorido.

Según testigos, el reconocido boxeador se encontraba conmocionado y rodeado de vidrios rotos al momento de retirarlo del coche. Asimismo, los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para asistir y trasladar a los pasajeros heridos.

Anthony Joshua está fuera de peligro

El medio The Punch llevó calma al comunicar que Anthony Joshua se encuentra fuera de peligro. En la misma línea, BBC logró dar con fuentes policiales locales y también informó que Joshua resultó con heridas leves y su estado general es bueno.

La policía de Ogun emitió un comunicado donde corroboró la muerte de dos personas y decideiron que el hospital al que fue trasladado Joshua no se hará público “por motivos de seguridad”.

En síntesis