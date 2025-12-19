Boxeo
Sigue la pelea de Jake Paul vs. Anthony Joshua hoy EN VIVO: cartelera, resultados y cómo ver por TV
Sigue el minuto a minuto de un duelo que promete paralizar por completo al mundo del deporte.
¿Dónde es la pelea de Jake Paul vs. Anthony Joshua?
La acción más destacada del día se llevará a cabo en el Kaseya Center de Miami.
¿Dónde ver la pelea de Jake Paul vs. Anthony Joshua?
Toda la actividad de las peleas previas como el combate más esperado de la jornada podrá ser vista mediante Netflix desde cualquier parte del mundo. Además, como siempre, podrás seguir el MINUTO a MINUTO en VIVO aquí en Bolavip.
Cartelera completa de la velada en Miami, Estados Unidos
- Keno Marley vs. Diarra Davis Jr. | Peso crucero
- Avious Griffin vs. Justin Cardona | Peso wélter
- Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos | Peso paja
- Caroline Dubois vs. Camila Panatta | Peso ligero
- Cherneka Johnson vs. Amanda Galle | Peso gallo femenino
- Jahmal Harvey vs. Kevin Cervantes | Peso superpluma
- Anderson Silva vs. Tyron Woodley | Peso crucero
- Alycia Baumgardner vs. Leila Beaudoin | Peso superpluma
- Jake Paul vs. Anthony Joshua | Peso pesado
Bienvenidos a la velada de Jake Paul vs. Anthony Joshua
A partir de este momento, vivirás en exclusiva una cartelera imperdible que tendrá un duelo estelar entre dos estrellas mundiales. Aquí no te perderás de nada.
