Confirman pelea entre Floyd Mayweather vs. Ryan García: ¿Real o mentira?

La posibilidad de ver nuevamente a Floyd Mayweather dentro de un cuadrilátero bajo reglas profesionales sacudió al mundo del deporte de los puños. Las especulaciones cobraron fuerza luego de que Ryan García hiciera pública una videollamada entre ambos, asegurando que pactaron un combate oficial en el límite de las 147 libras para poner en juego el campeonato mundial wélter del Consejo Mundial de Boxeo.

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La propuesta de García rechaza por completo cualquier formato de exhibición, buscando que el resultado afecte de manera directa los récords oficiales de ambos contendientes. La contienda cruzaría a un campeón activo en pleno pico de carrera frente al invicto de 49 años, quien disputó su último pleito por los puntos en agosto de 2017 cuando superó a Conor McGregor.

Todo sobre la pelea entre Floyd Mayweather y Ryan García

De concretarse el choque de manera oficial, el legendario registro de 50 victorias y ninguna derrota del veterano excampeón volvería a quedar expuesto ante la potencia de un rival de jerarquía. Para el monarca de las 147 libras, defender el título obtenida en febrero de 2026 frente a una de las máximas figuras de la historia representaría la consagración definitiva de su trayectoria.

Ryan García quiere enfrentarse a Floyd Mayweather. (GETTY IMAGES)

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Sin embargo, por el momento la noticia responde únicamente a las publicaciones del pugilista californiano en sus redes sociales. Ni el equipo de trabajo de Money ni las promotoras involucradas emitieron comunicados oficiales, sumado a que tampoco existen fechas fijadas, arenas reservadas ni contratos presentados ante los organismos rectores.

A la espera de una postura oficial del CMB para autorizar una eventual contienda titular, el cruce se mantiene como una negociación mediática sin respaldo legal. Si bien la idea de ver al excampeón exponer su legado genera enorme expectativa en la afición, la realización del combate depende de la firma de acuerdos contractuales que aún no sucedieron sobre la mesa.

En síntesis

Ryan García propuso una pelea oficial contra Floyd Mayweather Jr. en 147 libras .

propuso una pelea oficial contra en . Floyd Mayweather Jr. tiene 49 años y mantiene un récord invicto de 50-0 .

tiene y mantiene un récord invicto de . El Consejo Mundial de Boxeo aún no autorizó oficialmente el combate por el título.