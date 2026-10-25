La pelea más esperada del boxeo, cerca de concretarse: Inoue vs. Bam Rodríguez

El japonés y el estadounidense podrían protagonizar el duelo más esperado de la actualidad.

Las negociaciones para la súper pelea entre Naoya Inoue y Jesse “Bam” Rodríguez registraron un avance significativo, luego de que John Lewis, representante del japonés, confirmara conversaciones directas con la promotora Matchroom Boxing para concretar el choque en marzo de 2027 en Tokio. El esperado compromiso pondrá en disputa las cuatro coronas mundiales de peso supergallo que ostenta el invicto asiático.

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Las declaraciones del apoderado a The Ring encendieron el entusiasmo de la afición tras asegurar que ambas partes trabajan para sellar el acuerdo y que los dos púgiles desean subir ring en la capital japonesa. La confirmación llega para destrabar semanas de especulaciones y cruces verbales sobre las fechas disponibles en el calendario de competencia.

Bam Rodríguez: listo para medirse con Naoya Inoue

El choque cobró fuerza luego de que el nipón superara a Junto Nakatani en mayo y el norteamericano conquistara el cetro gallo de la AMB ante Antonio Vargas en junio. No obstante, las conversaciones sufrieron un estancamiento temporal ante la intención de Rodríguez de unificar primero frente al mexicano Christian Medina, postura que llevó al Monstruo a considerar un ascenso inmediato a la categoría pluma.

Jesse Rodríguez quiere concretar una pelea con Naoya Inoue. (GETTY IMAGES)

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La postura flexible mostrada recientemente por el entrenador Robert García facilitó el entendimiento entre los equipos de trabajo. El preparador del estadounidense reconoció la disposición de su pupilo para dejar de lado la contienda previa ante Medina si recibía una propuesta satisfactoria para viajar directamente a suelo oriental.

En caso de confirmarse, la función cruzará al número uno y al número cuatro del escalafón libra por libra de la revista The Ring. Rodríguez buscará la hazaña de proclamarse monarca en una cuarta división distinta, mientras que Inoue afrontará un desafío monumental antes de buscar nuevos cetros en divisiones superiores.

En síntesis

Naoya Inoue y Jesse Rodríguez negocian su pelea para marzo de 2027 en Tokio .

negocian su pelea para . Naoya Inoue expondrá sus cuatro títulos mundiales de peso supergallo en el combate.

expondrá sus de peso supergallo en el combate. Jesse “Bam” Rodríguez buscará consagrarse campeón mundial en una cuarta división distinta.