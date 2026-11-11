Todo confirmado: fecha y lugar para la pelea entre Floyd Mayweather y Ryan García

Ryan García volvió a sacudir a todo el mundo del boxeo con una noticia muy importante. El peleador norteamericano puso fecha y lugar para un combate que marcará el regreso oficial de Floyd Mayweather a las peleas de verdad. Según sus palabras, ambos se van a enfrentar el 6 de febrero en Las Vegas. Además, remarcó que no será una simple exhibición, sino un choque real por los puntos.

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La gran novedad se dio a conocer durante una charla en vivo que tuvo el peleador con los famosos streamers Adin Ross y N3on. En esa transmisión, Ryan dejó en claro que la negociación está cerrada para subir al ring a principios del año que viene. La noticia sorprendió a los fanáticos porque nadie esperaba una confirmación tan rápida sobre este cruce.

Ryan García anunció la pelea con Floyd Mayweather

El muchacho nacido en California y con raíces mexicanas no se guardó nada al momento de calentar el ambiente. Acompañó el anuncio con una advertencia muy dura contra su futuro oponente sobre el cuadrilátero: “Voy a lastimarlo de verdad. Quiero dejarlo en el hospital dos días”. Sus dichos demostraron que planea salir con todo a buscar el triunfo desde el primer segundo del combate.

🚨 Ryan Garcia just announced he’s fighting Floyd Mayweather in Vegas on February 6th “I’m coming to hurt him bad. I wanna put him in the hospital for 2 days.” 😬 https://t.co/dJdnspI9a5 — Happy Punch (@HappyPunch) November 11, 2026

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El actual monarca del peso welter del Consejo Mundial de Boxeo sabe que este reto significa el compromiso más grande de su vida. Por esa razón, aclaró que la noche del choque habrá dos cosas muy valiosas sobre la mesa: su propio cinturón mundial de las 147 libras y el historial invicto de 50 victorias sin derrotas que ostenta la leyenda estadounidense.

De cumplirse todo lo anunciado en la transmisión, Las Vegas vivirá una de las noches más importantes de los últimos tiempos. La juventud del actual campeón chocará de frente contra la experiencia del histórico peleador invicto. El público ya espera con ganas esa fecha para ver si la promesa de nocaut se convierte en realidad dentro del cuadrilátero.

En síntesis

Ryan García anunció que peleará contra Floyd Mayweather el 6 de febrero en Las Vegas .

anunció que peleará contra Floyd Mayweather el . Ryan García pondrá en juego su título mundial welter del Consejo Mundial de Boxeo .

pondrá en juego su título mundial welter del . Floyd Mayweather expondrá su récord invicto oficial de 50 victorias sin derrotas ante García.