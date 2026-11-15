Gervonta Davis asegura que la pelea entre Floyd Mayweather y Ryan García es falsa: “Lo juro por mi madre”

Tank se expresó al respecto de un duelo que tiene fecha confirmada para llevarse a cabo en febrero del año que viene.

El mundo del boxeo sumó un nuevo capítulo de polémica tras las fuertes declaraciones de Gervonta Davis en sus redes sociales. El excampeón mundial estadounidense utilizó sus historias de Instagram para asegurar que la pelea anunciada entre Floyd Mayweather y Ryan García para febrero de 2027 es totalmente falsa. Además, aprovechó el mensaje para lanzar un desafío directo a los dos protagonistas de esta historia.

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Las dudas sobre este combate crecieron con el paso de los días, a pesar de que García afirmó haber llegado a un acuerdo verbal para exponer su título mundial welter del CMB en las 147 libras el próximo 6 de febrero. Mayweather no realiza una pelea profesional desde agosto de 2017, cuando venció a Conor McGregor para cerrar su carrera invicta con 50 triunfos. Por otro lado, la leyenda de 49 años ya tiene pactada una exhibición frente a Matty Floyd para diciembre de 2026.

El mensaje que dejó Gervonta Davis sobre la pelea de Mayweather vs. Ryan García

Frente a este panorama confuso, Davis no tuvo filtros para desmentir la noticia y ofrecerse como rival de ambos en el cuadrilátero. “Esa pelea entre Floyd y Ryan es más falsa que nada, lo juro por mi madre. Floyd, tú y yo podemos pelear, y Ryan, tú y yo podemos pelear en BNation“, escribió Gervonta en Instagram.

Floyd Mayweather y Ryan García abrirían el año boxístico. (GETTY IMAGES

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La relación de Gervonta con ambos peleadores tiene mucha historia detrás. Mayweather fue su promotor y guía durante gran parte de su ascenso al estrellato, hasta que Davis decidió romper el vínculo laboral en 2022 para seguir su camino por cuenta propia. Desde aquella separación, ambos intercambiaron varios cruces públicos llenos de tensión.

Por el lado de Ryan García, el antecedente sobre el ring es mucho más reciente y favorable para Tank. Ambos se enfrentaron en abril de 2023 en uno de los eventos más grandes de aquel año, donde Davis se llevó la victoria por nocaut en el séptimo asalto tras conectar un duro golpe al cuerpo. Ahora, con este nuevo cruce de palabras, el futuro de las grandes carteleras de 2027 vuelve a quedar abierto.

En síntesis

Gervonta Davis afirmó en Instagram que la pelea entre Floyd Mayweather y Ryan García es falsa.

afirmó en Instagram que la pelea entre Floyd Mayweather y Ryan García es falsa. Gervonta Davis desafió directamente a Floyd Mayweather y Ryan García a pelear contra él.

desafió directamente a y a pelear contra él. Floyd Mayweather tiene pactada una exhibición frente a Matty Floyd para diciembre de 2026.