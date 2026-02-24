Esta semana se definirán los últimos clasificados a los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26. Atlético de Madrid y Brujas se enfrentan este martes 24 de febrero por la vuelta de los Playoffs del torneo en un partido que comienza a partir de las 11:45hs (CDMX).

El primer encuentro había comenzado de manera muy favorable para el Atlético de Madrid. Sin embargo, el Brujas logró levantar su nivel y el partido fue un festival de goles y terminó 3-3. A continuación, los posibles resultados que se le podrían dar al equipo español.

¿Qué pasa si Atlético de Madrid le gana al Brujas?

Si Atlético de Madrid le gana a Brujas este martes 24 de febrero, el equipo dirigido por Diego Pablo Simeone clasificará a los octavos de final de la UEFA Champions League. El rival en dicha instancia sería Liverpool o Tottenham dependiendo del sorteo.

¿Qué pasa si Atlético de Madrid empata con Brujas?

Si Atlético de Madrid empata con Brujas este martes 24 de febrero, entonces el partido se irá a la prórroga y se disputarán dos tiempos de 15 minutos cada uno. En caso de que se mantenga la igualdad, el clasificado y el eliminado se definirá en la tanda de penales.

¿Qué pasa si Atlético de Madrid pierde con Brujas?

Si Atlético de Madrid pierde con Brujas este martes 24 de febrero, el equipo de Diego Pablo Simeone quedará eliminado de la actual edición de la UEFA Champions League.

En síntesis