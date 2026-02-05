El boxeo está envuelto en polémica. El dinero y los intereses se han apropiado de una situación que pone en disputa a los encargados de hacer que el show funcione, desde pugilistas hasta directivos. En este caso, la guerra se desató entre Shakur Stevenson y Mauricio Sulaimán, presidente del CMB.

El estadounidense conquistó, el pasado sábado, todos los cinturones del peso superligero tras vencer con suma contundencia a Teófimo López. Sin embargo, días después de la gran hazaña lograda, se confirmó que Shakur había sido despojado de su corona del Consejo Mundial de Boxeo, hecho que generó un enorme desconcierto entre los aficionados.

Shakur Stevenson arremetió contra el Consejo Mundial de Boxeo. (GETTY IMAGES)

El dinero: el motivo de conflicto entre Shakur y el CMB

Resulta que, tal como lo explicó el propio Stevenson, el organismo le solicita un pago 100.000 dólares a sus campeones, por reglas internas. Shakur se plantó y decidió que no abonaría esa suma bajo ningún concepto y que aceptaría perder uno de sus cinturones, abriendo todavía más la polémica por la fuerte decisión tomada de ir contra el poder, uno de los entes reguladores más importantes en la historia del deporte.

Vía redes sociales, el campeón afirmó que le parecía un disparate tener que pagar sin argumentos claros, que ellos no habían hecho nada por él y que ese dinero estaba destinado a los lujos que se quiera dar su pareja. A su vez, reafirmó que no habrá conversación que lo haga cambiar de opinión ni parecer sobre el tema.

¿100 mil para unos corruptos que no se lo merecen? Nah, Leilani, prefiero dártelos a ti, nena. El CMB ni siquiera tuvo nada que ver con esta pelea y eso los está carcomiendo; llévense su cinturón, no me hace falta. Además, acabo de pagarles después de mi última pelea… ¿Por qué demonios les daría 100 mil dólares ahora? ¿Solo porque tienen problemas con Bud y vienen contra mí por eso?”, expresó Shakur en redes sociales.

El duro mensaje que Shakur Stevenson compartió en redes sociales. (X)

No es la primera vez que sucede algo así. Luego de que Terence Crawford venciera a Canelo Álvarez en septiembre del año pasado y le arrebatara todos sus cinturones de los supermedianos, el CMB vivió la misma situación con Bud, quien ofreció la misma respuesta que su amigo Shakur. Una disputa que no tiene fin…

En síntesis