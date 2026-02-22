Ryan García volvió a ser ese que puso su nombre en las primeras planas. King mostró un nivel superlativo y venció a Mario Barrios de manera contundente en Las Vegas tras una decisión unánime de los jueces que no resiste ningún tipo de resistencia. Ahora, sabe lo que busca para el futuro y es otro monarca. ¿Le concederán su petición?

García lució rápido, ágil y fuerte con su pegada. Dominó a Barrios durante los 12 asaltos que duró la contienda y se proclamó como el nuevo campeón del CMB en el peso wélter. Una vez consumada la victoria, Ryan agradeció a su equipo, a Dios, le dedicó el triunfo a su padre y pidió por alguien en especial: Shakur Stevenson.

Ryan García va por Shakur Stevenson

“Saben lo que quiero. Shakur Stevenson, vamos“, soltó García de manera corta y contundente para encender el T-Mobile Arena. El campeón del peso ligero estaba presente en el lugar de los hechos, pero ni se inmutó al escuchar como lo mencionaban y desafiaban. Con todo el año por delante y, lo más importante, sin compromisos pautados para el futuro, el escenario es alentador.

Shakur Stevenson venció a Teófimo López y extendió su dominio en el peso ligero. (GETTY IMAGES)

Shakur viene de darle una paliza a Teófimo López a finales de enero en una velada que le permitió callar miles de bocas que pensaban que no podría derrotar a un rival de primer nivel como su último oponente. No solo que se fue del cuadrilátero con la mano en alto, sino que lo realizó dejando de la sensación de que se necesita mucho más que una buena noche para destronarlo.

Respecto al peso, es cierto que no están en igualdad de condiciones en el presente. Sin embargo, para García no sería un problema descender, ya que son categorías que conoce muy bien y en las que se desenvuelve con naturalidad, sin la necesidad de realizar un esfuerzo físico muy grande. Ya domina en los wélter y ahora va por los ligeros.

En síntesis

Ryan García venció a Mario Barrios por decisión unánime en el T-Mobile Arena .

venció a por decisión unánime en el . García obtuvo el título CMB de peso wélter tras dominar los 12 asaltos .

tras dominar los . El boxeador desafió públicamente a Shakur Stevenson, quien venció a Teófimo López en enero.

