Una de las peleas más esperadas de la jornada de la velada de Stream Fighters 4 es la que tenía como protagonistas a Milica y May Osorio. La argentina y la colombiana se midieron en el show que se desarrolló en Bogotá dejando una de las contiendas más espectaculares del día.

La victoria terminó quedando en manos de Milica. La argentina lució más experimentada sobre el cuadrilátero y, aunque Osorio lanzó todo lo que tenía, demostrando gran coraje y valentía, la diferencia al sonar el campanazo final fue clara.

El combate se caracterizó por su intensidad y el deseo de ambas de ir hacia adelante, sin importar lo que tenía la rival para lanzar. Ese ímpetu ocasionó momentos vibrantes, en los que parecía que el nocaut podía llegar en cualquier momento. Finalmente, ambas resistieron de pie hasta el final de los seis minutos que duró la historia y escucharon de pie la decisión de los jueces.

De esta manera, Milica mantiene su invicto en el boxeo amateur, ya que venía de ganar en Supernova Strikers en Ciudad de México. Por su parte, Osorio confirmó que desea seguir boxeando y que volverá, casi seguro, en Stream Fighters 5.

Muchos aficionados quedaron disconformes con el resultado final, ya que entendieron que Osorio hizo méritos suficientes para quedarse con una victoria que finalmente se le terminó negando. Claro, el volumen de golpes de la colombiana parecía opacar la contundencia de la argentina, pero los jueces terminaron por declarar como ganadora a Milica.