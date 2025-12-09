Todo lo que engloba en los últimos días al Liverpool es un completo desorden, respecto a las palabras de Mohamed Salah durante la semana, la respuesta de Arne Slot y desde luego, la ausencia de la figura del equipo en la convocatoria de la Champions League para su partido de hoy ante el Inter. Esto ya era algo que llamaba la atención y le sumó más con el 11 titular.

Cabe mencionar que el pasado miércoles cuando la escuadra se enfrentó al Sounderland, Florian Wirtz se convitió en el héroe del equipo luego de rescatar el marcador. Esto hizo que el pasado fin de semana fuera como titular con la plantilla para medirse ante el Leeds, este fue un empate y el futbolista no tuvo un buen encuentro.

Así es que para este martes que jugarán el duelo de Champions League ante el conjunto italiano, no fue considerado, el jugador del Liverpool está entre los suplentes para el encuentro de hoy y ha sido una de las ausencias que más está pesando en la afición, puesto que desean verlo con el equipo, después de lo mal que les ha ido.

¿Por qué no juega Florian Wirtz?

Sin embargo, fuentes extra oficiales han dado a conocer que Wirtz tiene un problema menor, por lo cual está en la banca. Una ligera molestia es la que no lo tiene en el cuadro de esta noche para el encuentro ante el Inter, siendo una cuestión física y no una táctica, aunque también suena la versión de que fue precisamente la estrategia.

Esto refiere a que justamente es un elemento que funciona mejor como revulsivo y después del 60 sería utilizado, pero hay que tomar en cuenta que los italianos van entre los primeros lugares de la Serie A y tienen gran potencia para conseguir las anotaciones rápido, por lo que la ausencia de Florian es algo que preocupa en estos minutos.

