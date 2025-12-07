Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boxeo

Pitbull Cruz enojado con el réferi de su duelo vs. Lamont Roach: “Me quitaron la pelea”

Isaac se mostró muy molesto con la decisión final de los jueces de decretar un empate mayoritario.

Por Lucas Lescano

Sigue a Bolavip en Google!
Isaac Cruz se sintió perjudicado en la pelea vs. Lamont Roach.
© GETTY IMAGESIsaac Cruz se sintió perjudicado en la pelea vs. Lamont Roach.

Isaac Pitbull Cruz terminó la noche envuelto en frustración y con la mirada fija en un solo responsable: el réferi James Green. Para el mexicano, la actuación del tercero sobre el ring fue determinante para que la pelea contra Lamont Roach no tuviera el desenlace que él considera justo.

Publicidad

El enojo de Cruz con el réferi de su pelea vs. Lamont Roach

Tras doce rounds intensos y una auténtica batalla en San Antonio, dos de las tarjetas marcaron 113-113, dejando un empate mayoritario que no convenció al campeón interino superligero del CMB. La expresión del Pitbull lo decía todo. “Yo hice mi trabajo. Los jueces vieron lo que el réferi favoreció. Yo vine a brindar espectáculo y a darlo todo por la gente de San Antonio. Yo gané, pero el que me quitó la pelea fue el réferi”, expresó Cruz apenas terminó la pelea.

La molestia del mexicano no surgió de la nada. En el séptimo asalto, Green le descontó un punto por un golpe en la espalda a Roach, y además lo reprendió varias veces por supuestos golpes bajos, decisiones que Cruz considera injustificadas y que cambiaron el rumbo del combate. Para él, la tendencia del réferi fue evidente.

Tweet placeholder
Publicidad

“Vine a mostrar mi trabajo y todos vieron que intentó ayudarlo. Vine a boxear y boxeé a un boxeador. Claro que le daría la revancha, pero con otro réferi, que no se vea la localía”, añadió Isaac.

El empate dejó sensaciones divididas, pero también abrió la puerta para un segundo capítulo entre ambos. Y si de algo está seguro el Pitbull, es de que estaría dispuesto a volver a enfrentarlo en cuanto se lo propongan.

¿Cuánto dinero Isaac Pitbull Cruz por su pelea vs. Lamont Roach?

ver también

¿Cuánto dinero Isaac Pitbull Cruz por su pelea vs. Lamont Roach?

En síntesis

  • La pelea entre Isaac “Pitbull” Cruz y Lamont Roach resultó en un empate mayoritario tras doce asaltos.
  • Dos tarjetas de los jueces marcaron un 113-113, a pesar de la frustración del “Pitbull” Cruz.
  • Cruz culpó al réferi James Green de quitarle la victoria por descontarle un punto en el séptimo asalto.
Publicidad
lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
Steve Kerr afirmó sobre una figura de Warriors: "Nunca será como Curry"
NBA

Steve Kerr afirmó sobre una figura de Warriors: "Nunca será como Curry"

Las alineaciones de Boca Juniors vs. Racing Club por el Torneo Clausura
Conmebol

Las alineaciones de Boca Juniors vs. Racing Club por el Torneo Clausura

Torrent sorprendió al vestidor de Rayados al revelar su futuro tras caer ante Toluca
Rayados de Monterrey

Torrent sorprendió al vestidor de Rayados al revelar su futuro tras caer ante Toluca

Verstappen ya no usará el número 1 en 2026: el motivo
FÓRMULA 1

Verstappen ya no usará el número 1 en 2026: el motivo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo