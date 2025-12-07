Isaac Pitbull Cruz terminó la noche envuelto en frustración y con la mirada fija en un solo responsable: el réferi James Green. Para el mexicano, la actuación del tercero sobre el ring fue determinante para que la pelea contra Lamont Roach no tuviera el desenlace que él considera justo.

Publicidad

Publicidad

El enojo de Cruz con el réferi de su pelea vs. Lamont Roach

Tras doce rounds intensos y una auténtica batalla en San Antonio, dos de las tarjetas marcaron 113-113, dejando un empate mayoritario que no convenció al campeón interino superligero del CMB. La expresión del Pitbull lo decía todo. “Yo hice mi trabajo. Los jueces vieron lo que el réferi favoreció. Yo vine a brindar espectáculo y a darlo todo por la gente de San Antonio. Yo gané, pero el que me quitó la pelea fue el réferi”, expresó Cruz apenas terminó la pelea.

La molestia del mexicano no surgió de la nada. En el séptimo asalto, Green le descontó un punto por un golpe en la espalda a Roach, y además lo reprendió varias veces por supuestos golpes bajos, decisiones que Cruz considera injustificadas y que cambiaron el rumbo del combate. Para él, la tendencia del réferi fue evidente.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

“Vine a mostrar mi trabajo y todos vieron que intentó ayudarlo. Vine a boxear y boxeé a un boxeador. Claro que le daría la revancha, pero con otro réferi, que no se vea la localía”, añadió Isaac.

El empate dejó sensaciones divididas, pero también abrió la puerta para un segundo capítulo entre ambos. Y si de algo está seguro el Pitbull, es de que estaría dispuesto a volver a enfrentarlo en cuanto se lo propongan.

ver también ¿Cuánto dinero Isaac Pitbull Cruz por su pelea vs. Lamont Roach?

En síntesis

La pelea entre Isaac “Pitbull” Cruz y Lamont Roach resultó en un empate mayoritario tras doce asaltos.

y Lamont Roach resultó en un tras doce asaltos. Dos tarjetas de los jueces marcaron un 113-113 , a pesar de la frustración del “Pitbull” Cruz.

de los jueces marcaron un , a pesar de la frustración del “Pitbull” Cruz. Cruz culpó al réferi James Green de quitarle la victoria por descontarle un punto en el séptimo asalto.

Publicidad