¿Cuánto dinero ganó Lamont Roach por empatar vs. Pitbull Cruz?

La presentación de Lamont Roach este sábado 6 de diciembre ante Isaac Cruz tenía mucha expectativa detrás. El estadounidense se enfrentó al mexicano en Texas en un gran combate que finalmente terminó dejando como resultado un polémico empate mayoritario. El de Washington, D.C. mantuvo su estatus como uno de los nombres más sólidos de la división y eso es lo más importante para él, luego de meses de trabajo, pero también se llevó una ganancia económica que le permitió cerrar una jornada altamente positiva.

La fortuna que recibió Lamont Roach vs. Isaac Cruz

En ese contexto, hay que decir que las ganancias de Roach por pelear ante Cruz ascienden a cerca de los 3 millones de dólares. Este tipo de bolsas representan un salto significativo dentro de su carrera y en esta ocasión no fue diferente, especialmente al tratarse de una pelea que involucró un título mundial interino y una vitrina de primer nivel.

Esto se reparte entre lo acordado previamente, la venta de entradas y los PPV, que hacen alusión a aquellos usuarios que pagan por ver el evento a través de sus pantallas. Competir en una plaza como Texas representa un prestigio y un lujo que obtienen unos pocos, por lo que estar presente en dicho escenario significa que los números aumentan en todo sentido.

Más allá del empate, Roach dejó ver que su prioridad ahora es elegir con inteligencia su próximo paso, aunque se mostró deseoso por una revancha con Pitbull. El estadounidense sabe que una buena victoria ante un rival de peso puede cambiar por completo su lugar en la división, y por eso su equipo ya empieza a mirar posibles nombres que lo acerquen a una oportunidad grande.

En síntesis