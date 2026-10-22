Omar Chávez, hijo de Julio César, quiere pelear con Canelo Álvarez

El hijo de la leyenda busca la oportunidad más grande de su carrera ante el tapatío que está cerca del retiro.

Un nuevo capítulo de rivalidad familiar sobre el cuadrilátero tomó fuerza en el ambiente del deporte de los puños. Omar Chávez, descendiente de la máxima leyenda del deporte mexicano, expresó su firme intención de enfrentar a Canelo Álvarez en un evento de magnitud histórica dentro del país.

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El motivo de este sorpresivo reto surge a partir de los rumores sobre los planes de retiro del tapatío en la capital mexicana. La posibilidad de organizar una velada masiva en un recinto emblemático despertó la ambición del sinaloense, quien busca un choque de alto impacto mediático antes de que el campeón decida colgar los guantes definitivamente.

Omar Chávez busca una pelea con Canelo Álvarez

El propio protagonista fue contundente al manifestar sus intenciones de compartir la cartelera en ese escenario monumental: “Canelo dijo que se quiere retirar en el Estadio Azteca y yo levanto la mano. Yo quiero pelear con él ahí. En mi siguiente pelea me voy a ver muy bien para ganarme esa oportunidad. Yo soy garantía, siempre lleno cuando tengo buenos rivales”.

Canelo Álvarez quiere volver a pelear en Jalisco. (GETTY IMAGES)

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Para aspirar a una oportunidad de tal dimensión, el hijo del César del Boxeo sabe que necesita ofrecer actuaciones destacadas en sus compromisos inmediatos. La exigencia del público y de las empresas promotoras demanda triunfos contundentes sobre el ensogado para validar un choque contra una de las figuras más lucrativas de la industria.

Aunque por el momento no existen negociaciones oficiales entre los equipos de trabajo, el desafío suma picante a la conversación deportiva. El cruce entre la dinastía Chávez y la figura actual de Guadalajara representa un ingrediente sumamente atractivo para la afición, a la espera de ver si el deseo se transforma en una oferta concreta sobre la mesa.

En síntesis

Omar Chávez desafió a Canelo Álvarez a pelear en el Estadio Azteca.

desafió a Canelo Álvarez a pelear en el Estadio Azteca. Omar Chávez busca enfrentar al tapatío en su eventual evento de retiro.

busca enfrentar al tapatío en su eventual evento de retiro. Omar Chávez prometió una gran actuación en su próxima pelea para ganarse la oportunidad.