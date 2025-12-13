Quién pelea HOY sábado 13 de diciembre de 2025 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Comienza a cerrarse un 2025 impresionante de boxeo. A lo largo de todo el año, distintas veladas fueron las responsables de poner de pie a miles de aficionados alrededor del mundo con espectáculos pocas veces vistos. Para no perder la costumbre, este sábado 13 de diciembre no será la excepción con una contienda que tendrá en escena a uno de los prospectos más interesantes de la actualidad.

Diego Pacheco se subirá al cuadrilátero en Los Angeles para buscar el título Silver CMB e Internacional OMB de los supermedianos. El rival del estadounidense será el francés Kevin Sadjo en una contienda en la que parte como amplio favorito para terminar la jornada con la mano en alto y consolidar su estatus de figura destacada de la actualidad.

Los números de Pacheco registran números de 24-0 con 18 victorias por la vía del nocaut. Con apenas 24 años se ha convertido en uno de los jóvenes más prometedores del presente, por lo que dejar en el camino al europeo que registra un contundente 26-0 con 23KOs solamente lo catapultará hacia los peces grandes de las 168 libras.

El inicio de la velada que se llevará a cabo en el Adventis Health Arena de California está previsto para las 19:00hs del Centro de México. Tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo en general, la transmisión podrá ser seguida mediante DAZN de manera exclusiva y única.

Las peleas más destacadas de este sábado 13 de diciembre: