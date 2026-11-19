El tapatío está dispuesto a un desquite con el ruso, pero parece que solo se trata de rumores.

A pesar de las reiteradas manifestaciones públicas de Canelo Álvarez sobre su deseo de concretar una revancha frente a Dmitry Bivol, la realidad detrás de escena muestra un panorama muy distinto. Desde el entorno del campeón ruso aseguraron de forma tajante que jamás recibieron una oferta concreta ni una petición formal para volver a cruzar guantes sobre el ring.

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El encargado de aclarar la situación fue Vadim Kornilov, representante de Bivol, quien reconoció recibir constantes consultas sobre el silencio de su representado frente a los desafíos del mexicano. Según explicó el mánager, el tapatío limita sus intenciones a simples comentarios ante los micrófonos, sin que exista comunicación directa entre las partes para negociar el combate.

La revancha entre Canelo y Bivol se aleja cada vez más…

A través de su cuenta oficial en X, Kornilov expuso su postura sin filtros para desarmar el discurso del equipo mexicano: “Sigo recibiendo preguntas de la prensa sobre por qué no hemos respondido a Canelo hablando de que quiere la revancha con Bivol. Lo ha estado mencionando después de casi cada pelea desde que perdió. ¿Qué puedo decir? Él quiere la revancha, pero solo se habla de ello en la prensa…”.

Canelo Álvarez estaría listo para una revancha con Dmitry Bivol. (GETTY IMAGES)

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Estas palabras ponen en duda el verdadero interés del tapatío por saldar aquella cuenta pendiente nacida el 7 de mayo de 2022. En aquella oportunidad, Canelo subió a las 175 libras para retar al monarca de la AMB, pero sufrió una derrota clara por decisión unánime tras ser superado de principio a fin, sumando así el segundo revés de su carrera profesional.

Más de cuatro años después de aquel episodio, la revancha sigue sin avances reales mientras ambos toman caminos separados. Aunque tanto Canelo como su entrenador Eddy Reynoso incluyeron recientemente a Bivol y al ya retirado Terence Crawford en su lista de deseos, el estadounidense no planea volver del retiro y el campeón ruso mantiene otros objetivos prioritarios dentro del peso semipesado.

En síntesis

Vadim Kornilov aseguró que Dmitry Bivol nunca recibió una oferta formal de Canelo Álvarez .

aseguró que nunca recibió una oferta formal de . Dmitry Bivol derrotó por decisión unánime a Canelo Álvarez el 7 de mayo de 2022 .

derrotó por decisión unánime a el . Canelo Álvarez y Eddy Reynoso incluyeron a Bivol y Terence Crawford en su lista de deseos.