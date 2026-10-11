Con Canelo Álvarez incluido: la lista de 3 rivales que quiere enfrentar Dmitry Bivol

El ruso solamente desea peleas grandes en el final de su carrera y una revancha con Saúl aparece entre sus prioridades.

Dmitry Bivol aseguró que todavía le queda mucho camino por recorrer dentro del pugilismo profesional, aunque ya tiene marcadas en el mapa las grandes metas que desea cumplir antes de colgar los guantes. El actual monarca unificado de los semipesados por la OMB, AMB y FIB se prepara para exponer sus cetros el próximo 12 de diciembre ante Callum Smith en Ekaterimburgo, Rusia, pero no pierde de vista los desafíos que realmente encienden su motivación.

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Durante una entrevista concedida a Inside The Ring, el ruso dejó en claro cuáles son los nombres que encabezan su lista de prioridades para protagonizar carteleras históricas. “Les diré cuáles son las peleas grandes para mí ahora y creo que la gente estará de acuerdo: Beterbiev, Canelo y Benavidez. Esas son las tres peleas más grandes para mí en este momento, creo que solamente con esos peleadores podríamos hacer una gran pelea”, expresó el campeón.

El primer objetivo en su mente involucra directamente a su compatriota Artur Beterbiev, con quien protagonizó una rivalidad memorable que incluyó una derrota en octubre de 2024 y una victoria posterior cuatro meses más tarde para adueñarse de la corona indiscutida de las 175 libras. En segundo lugar aparece Saúl Álvarez, a quien venció por decisión unánime en mayo de 2022 y con quien mantiene pendiente una revancha que el mexicano buscó sin éxito durante los últimos años.

El tercer gran candidato en la lista es David Benavidez, actual monarca del peso semipesado por el CMB y campeón en las 200 libras. La posibilidad de cruzar guantes con el Monstruo Mexicano abre un abanico muy atractivo para el europeo, ya sea para unificar nuevamente la categoría o para subir a peso crucero en busca de un título mundial en una división completamente nueva de cara al 2027.

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A sus 35 años y con un registro profesional de 25 victorias en 26 presentaciones, Bivol reconoció que se marcharía en paz si decidiera retirarse hoy mismo, agradecido por todo el viaje recorrido en el deporte. Sin embargo, el campeón ruso mantiene intacta la pasión y el hambre de gloria: “Pero todavía hay fuego dentro de mí”, sentenció, dejando abierta la puerta para las grandes batallas que la afición mundial espera ver.

En síntesis