Repasa los detalles más importantes de un calendario que buscará dejar la vara de cara al 2027.

El calendario del boxeo mundial reserva un cierre de temporada espectacular para diciembre de 2026. Con tres carteleras de enorme calibre repartidas entre Estados Unidos y Europa, el deporte de los puños definirá campeones unificados y saldará rivalidades históricas antes de despedir el año.

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De David Benavidez a Tyson Fury: el final del 2026 del boxeo

La acción arrancará el sábado 5 de diciembre en Glendale, Estados Unidos, con el duelo de unificación en el peso crucero entre David Benavidez y el polaco Michal Cieslak. El estadounidense expondrá sus cinturones de la AMB y la OMB frente al monarca del CMB, con el objetivo claro de reunir tres coronas y quedar a un paso del reinado indiscutido en las 200 libras.

Seis días después, el viernes 11 de diciembre, la atención se trasladará a Cardiff, Gales, para el choque británico más esperado de la última década en el peso pesado. Anthony Joshua y Tyson Fury finalmente compartirán el cuadrilátero en una batalla de orgullo nacional que promete paralizar al Reino Unido y al mundo entero.

El broche de oro llegará el sábado 12 de diciembre en Ekaterimburgo, Rusia, donde Dmitry Bivol será local ante el inglés Callum Smith. El campeón ruso pondrá en juego los títulos mundiales de la AMB, la OMB y la FIB de peso semipesado en una defensa de altísima exigencia técnica frente a un retador experimentado.

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Dmitry Bivol tendrá una presentación muy esperada en diciembre. (GETTY IMAGES)

Con estos tres combates confirmados en apenas una semana, los aficionados tienen garantizado un cierre de año inolvidable lleno de nocauts, cinturones en disputa y estrellas de primer nivel sobre el ring.

En síntesis

David Benavidez y Michal Cieslak unificarán tres títulos peso crucero el 5 de diciembre en Glendale.

y unificarán tres títulos peso crucero el en Glendale. Anthony Joshua y Tyson Fury pelearán en Cardiff, Gales, el próximo viernes 11 de diciembre .

y pelearán en Cardiff, Gales, el próximo viernes . Dmitry Bivol defenderá sus tres cinturones semipesados ante Callum Smith el 12 de diciembre en Rusia.