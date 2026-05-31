¿Tiene rival en mente? Dmitry Bivol reveló su futuro tras una nueva victoria en el boxeo

El mundo del boxeo disfrutó de una nueva presentación de Dmitry Bivol este sábado 30 de mayo. El ruso se midió ante el alemán Michael Eifert en una pelea que dominó de principio a fin y que se terminó llevando por la vía de la decisión unánime, hecho que le permitió retener sus títulos AMB y FIB de los semipesados y quedar posicionado de gran manera para contiendas más grandes, aunque el monarca prefirió no dar mayores detalles sobre lo que viene.

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Los aficionados y todos los que rodean al deporte se quedaron con ganas de una trilogía con Artur Beterbiev, ya que la historia ofreció una victoria por lado, pero los caminos de ambos se terminaron alejando y jamás se concretó ese tercer capítulo. Para Bivol, se trata de un combate que está dispuesto a tomar, aunque entiende que aún no es el momento de ponerse a negociar.

Bivol respondió lo que desea para su futuro

“No me importa contra quién pelee después. Ahora solo quiero descansar y relajarme. Me invitaron a pescar. No tengo ni idea de cuándo será la próxima pelea. ¿Qué quiero decirle a Artur Beterbiev? Absolutamente nada. Es una idea genial. Podemos hablar de ello”, expresó Bivol tras la pelea.

BACK LIKE HE NEVER LEFT 🤯 WELCOME BACK BIVOL #BivolEifert | Live NOW on DAZN▪️ pic.twitter.com/JQIj1J9kBF — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 30, 2026

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En ese sentido, será cuestión de esperar a los próximos meses para determinar si Bivol tiene intenciones de concretar una segunda presentación en 2026 o si opta por dar por terminado el año y prepararse para el 2027. Sobre Beterbiev, todo indica que el deporte los volverá a unir para cerrar una historia que paraliza a un país.

Otro personaje que busca mucho a Bivol es David Benavidez. Si bien el Monstruo Mexicano decidió incursionar en los cruceros, la realidad es que viene de pelear en las 175 libras, por lo que no vería con malos ojos descender en la báscula si es que le garantizan esa contienda de primer ante Dmitry para intentar lucirse ante los ojos del mundo.

En síntesis

Dmitry Bivol retuvo con éxito sus títulos mundiales de peso semipesado ( AMB y FIB ) tras vencer por decisión unánime al alemán Michael Eifert este sábado 30 de mayo .

retuvo con éxito sus títulos mundiales de peso semipesado ( y ) tras vencer por decisión unánime al alemán este sábado . Tras la pelea, el boxeador ruso evitó dar detalles sobre su futuro inmediato y descartó negociaciones a corto plazo, señalando que su prioridad actual es tomarse un descanso.

Respecto a una posible trilogía contra Artur Beterbiev para desempatar el historial de una victoria por bando, Bivol calificó la propuesta como una “idea genial”, dejando la puerta abierta para los próximos meses; en el panorama también asoma el interés de David Benavidez por concretar un choque en las 175 libras.