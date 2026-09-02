Las estrellas tendrán un segundo capítulo en la historia que se lleva la atención de todo el mundo del boxeo.

El peso pesado volverá a paralizarse con la segunda parte de una batalla que dejó huella en el boxeo británico. Luego del cruce brutal vivido hace apenas unos meses, la revancha entre Daniel Dubois y Fabio Wardley quedó confirmada de manera oficial para el próximo 17 de octubre en el O2 Arena de Londres, con el título mundial de la WBO en juego bajo la organización de Queensberry Promotions.

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Cómo terminó la primera pelea entre Dubois y Wardley

Aquella primera pelea celebrada en el Co-op Live de Manchester comenzó con un vendaval favorable a Wardley, quien mandó a la lona al londinense dos veces en los primeros tres asaltos. Sin embargo, Dubois sobrevivió al castigo inicial, recuperó el control con el correr de los rounds y terminó imponiéndose por nocaut técnico en el undécimo episodio para coronarse campeón mundial por segunda vez en su carrera e infligirle a su rival la primera derrota como profesional (20-1-1).

Daniel Dubois noqueó a Fabio Wardley en la primera pelea. (GETTY IMAGES)

Con el recuerdo fresco de haber noqueado en ese mismo escenario al neozelandés Joseph Parker en octubre de 2025 para conseguir el título interino, Wardley vuelve al O2 Arena con sed de revancha y lanzó una clara advertencia: “El O2 es como un segundo hogar para mí. Tengo muchas ganas de volver directamente a la acción. Va a ser una revancha y va a ser una venganza”.

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Por su parte, Dubois encarará la primera defensa de la faja de la WBO con la tranquilidad de haber demostrado su capacidad de reacción en momentos de máximo peligro sobre el ring. Lejos de esquivar los pasajes duros del primer combate, el vigente monarca le restó importancia a los caídas sufridas y avisó: “Conseguiré otra victoria dominante y una actuación increíble. Es una guerra. Cuando te metes en el agua, te vas a mojar y me encanta cada parte de esto”.

El segundo capítulo entre ambos llega en un momento de enorme ebullición para la categoría reina, donde los nombres principales buscan afianzarse en la cima tras la coronación de Filip Hrgovic ante Moses Itauma por el cetro de la FIB. Apenas cinco meses después de un intercambio salvaje en la lona, la capital británica dictaminará si Dubois ratifica su hegemonía en la división o si Wardley logra saldar las cuentas pendientes para recuperar el cinturón.

En síntesis

Daniel Dubois y Fabio Wardley pelearán la revancha el 17 de octubre en Londres.

y Fabio Wardley pelearán la revancha el 17 de octubre en Londres. Daniel Dubois defenderá su título mundial pesado de la WBO en el O2 Arena.

defenderá su título mundial pesado de la WBO en el O2 Arena. Fabio Wardley activó la cláusula de revancha inmediata tras sufrir su primera derrota profesional.