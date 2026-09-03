Se juega otro 'derbi' de la ciudad, con una clasificación en juego. Descubre cómo prenderte al partido.

Gremio e Internacional entregarán este jueves una nueva edición del ‘clásico’ de Porto Alegre, en el plato fuerte de la agenda futbolera de hoy. Los archirrivales se enfrentan en una instancia clave: los cuartos de final de la Copa de Brasil 2026. Esta vez jugarán la revancha de la serie, donde se definirá cuál será el último clasificado a semifinales.

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¿Cómo quedó la ida de Gremio vs. Internacional por la Copa de Brasil 2026?

El primer duelo de la llave finalizó con empate 0-0 en el Estadio Beira-Río, en un compromiso de más roce que juego donde no hubo demasiadas situaciones de peligro. En este segundo enfrentamiento, los equipos deberán arriesgar más de la cuenta si quieren evitar tener que definir el ganador de cuartos de final por tanda de penales.

¿Cuándo y a qué hora juegan Gremio vs. Internacional por la Copa de Brasil 2026?

El partido Gremio vs. Inter tendrá lugar HOY jueves 3 de septiembre, en el Estadio Arena do Gremio, por la vuelta de cuartos de final de la Copa de Brasil 2026. El compromiso dará comienzo a partir de las 17.00 horas del Centro de México (20.00 hora Brasil y Argentina), en el único turno de encuentros del día de la fecha.

Gremio e Inter juegan la revancha de la serie [Foto: Getty]

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¿Dónde ver EN VIVO Gremio vs. Internacional por la Copa de Brasil 2026?

En México, el partido Gremio vs. Inter se podrá seguir por televisión, en forma exclusiva, a través de la pantalla de cable de ESPN. Por otra parte, el cotejo se podrá sintonizar vía streaming por medio de las plataformas Disney+ Premium y OneFootball PPV.

En Brasil, mientras tanto, el partido Gremio vs. Inter no contará con transmisión por televisión. Allí solamente se podrá observar el juego a través de las plataformas Amazon Prime Video y OneFootball PPV. En Argentina también irá por DSports y DGo.

¿Cuál será el rival de Gremio o Internacional en la Copa de Brasil 2026?

El vencedor del partido Gremio vs. Inter clasificará a la semifinal de esta edición de la Copa de Brasil, donde se medirá ante el Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez. El cuadro galo también sacó boleto a esa siguiente instancia luego de eliminar a su clásico rival (en su caso Cruzeiro), tal como ocurrirá con esta serie de Porto Alegre.