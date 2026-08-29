Quién pelea HOY sábado 29 de agosto de 2026 en box: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Revisa la acción más destacada de este fin de semana para que no te pierdas de nada.

Está todo listo para uno de los fines de semana más esperados del año. Este sábado 29 de agosto el público podrá disfrutar de una cartelera plagada de estrellas que culminará con una contienda que pondrá cara a cara a dos de los grandes animadores del deporte en la actualidad.

Publicidad

Los protagonistas más importantes del día serán Moses Itauma y Filip Hrgovic. El británico pondrá en juego el cinturón FIB del peso pesado ante un retador de primer nivel como el croata, por lo que la expectativa de los aficionados es disfrutar de una contienda de alto voltaje, alejada del aburrimiento.

El inicio de la jornada está previsto para las 12:00hs del Centro de México, 13:00hs de Bogotá y 15:00hs de Buenos Aires, aunque la pelea estelar se espera para las 16:00hs de CDMX. Toda la jornada del día podrá ser seguida de principio a fin mediante DAZN de manera exclusiva.

Por otro lado, se destaca la presencia de David Picasso. El mexicano se medirá con Maicol Rincón en una pelea de segunda línea en la que buscará recuperar buenas sensaciones tras su última presentación en diciembre del año pasado, en la que perdió por clara decisión unánime ante el campeón Naoya Inoue.

Publicidad

Las peleas más destacadas de este sábado 29 de agosto:

Guido Vianello vs. Moses Jolly | Peso pesado

| Peso pesado Abnor Jashari vs. Numan Hussain | Peso superpluma

| Peso superpluma Tony Curtis vs. Imad Naseeb | Peso supermosca

| Peso supermosca Aloys Youmbi vs. Mike Perez | Peso crucero

| Peso crucero Sam Noakes vs. Denys Berinchyk | Peso ligero

| Peso ligero Constantin Ursu vs. Ben Vaughan | Peso wélter

| Peso wélter Moses Itauma vs. Filip Hrgovic | Peso pesado

En síntesis