El piloto francés de Red Bull se pierde su segunda carrera consecutiva tras ausentarse en el GP de Países Bajos.

Confirmado: Isack Hadjar todavía no vuelve a las pistas. El piloto francés se lesionó la muñeca izquierda durante un entrenamiento de boxeo en el parate veraniego de la Fórmula 1 y todavía no ha vuelto a ver acción con Red Bull Racing.

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Tras ausentarse en el GP de Países Bajos, Hadjar volverá a ver la carrera desde afuera este fin de semana en Italia y seguirá otorgano ventajas en la tabla de posiciones del Campeonato de Pilotos (está octavo con 68 puntos).

La muñeca izquierda de Isack Hadjar sigue afectada (Getty Images)

Tal como sucedió en Zandvoort, el reemplazante de Isack Hadjar en Monza será Liam Lawson, quien deja de manera provisoria su butaca en Racing Bulls. Asimismo, Yuki Tsunoda volverá a correr para el segundo equipo de Red Bull en el GP de Italia.

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Isack Hadjar tiene fecha de regreso

Según los últimos reportes, el piloto francés no solo se perderá el GP de Italia, sino que tampoco podrá correr la próxima jornada en Madring. De esta manera, se espera que su retorno a las pistas sea en Bakú, en el marco del Gran Premio de Azerbaiyán (24 a 26 de septiembre).

En síntesis