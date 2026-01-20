¿Por qué no juega Paul Pogba en Real Madrid vs. Mónaco por la Champions League 2025-26?

Real Madrid y Mónaco se enfrentan este martes 20 de enero por una nueva jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. El escenario del partido es el Estadio Santiago Bernabéu y el encuentro inicia a las 14:00hs (CDMX).

La clasificación marca que ambos equipos están en realidades distintas. Mónaco se ubica por ahora en zona de Playoffs, pero le vendría bien sumar algún punto ante Real Madrid. Sin embargo, un futbolista destacado como es Paul Pogba no está presente.

La actualidad de Paul Pogba

Paul Pogba solo ha podido sumar minutos en tres partidos con el Mónaco después de su regreso de la suspensión por doping. El último encuentro del centrocampista fue el 5 de diciembre y desde ese momento ha estado ausente por lesiones.

Se creía en la posibilidad de que el campeón del mundo esté al menos en la banca frente a Real Madrid, pero Paul Pogba ni siquiera se encuentra en la nómina. El francés debe recuperarse para intentar volver a tener continuidad a sus 33 años.

Quien sí es titular en Mónaco es Ansu Fati, el canterano de Barcelona. Se dudaba de la titularidad del delantero porque recién había regresado de una lesión, pero el pasado fin de semana convirtió un gol y el entrenador Sébastien Pocognoli lo colocó desde el inicio.

En síntesis

Paul Pogba es baja por lesión y no juega desde el pasado 5 de diciembre.

Real Madrid vs. Mónaco se disputa este 20 de enero a las 14:00hs (CDMX).

Ansu Fati es titular en el equipo de Sébastien Pocognoli tras anotar el fin de semana.