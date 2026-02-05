Si los niños de hoy en día preguntan, con facilidad se puede afirmar que Paul Pogba marcó una generación entera de amantes del futbol que sufren verlo muy cerca del retiro definitivo. Cuando llegó al Monaco, parecía que el deporte le iba a volver a sonreír al francés, pero meses después de su arribo al principado a mediados del año pasado, la situación no es nada optimista.

Monaco prescinde de Paul Pogba

En las últimas horas, se confirmó que el equipo decidió dejarlo fuera de la convocatoria de la UEFA Champions League para el duelo pendiente que tienen ante el París Saint-Germain. Esta novedad no hizo más que entristecer a todos aquellos que deseaban con verlo brillar nuevamente dentro de una cancha, ya que el francés parece más cerca del adiós que del regreso que se imaginó en algún momento.

Pogba fue suspendido por un período de cuatro años por doping positivo, pero el jugador terminó apelando el castigo y se redujo a 18 meses. Aunque siempre defendió su inocencia, la realidad es que la Justicia deportiva lo condenó y sostuvo su culpabilidad por haber incumplido la reglamentación establecida.

Paul solo ha podido jugar 30 minutos desde su llegada a Monaco. Las múltiples lesiones y molestias físicas se han sumado a su lógica falta de ritmo para no poder obtener la continuidad que buscaba. El centrocampista tiene contrato hasta mediados de 2027, pero todo indica que el amor va a durar mucho menos de lo que ambas partes tenían ganas de extender cuando decidieron unirse.

Su estreno oficial en la plantilla monegasca se dio en noviembre del año pasado, cuando vio solo cinco minutos de acción. Posteriormente, repitió la cantidad de tiempo ante el PSG y luego completó 21′ ante el Brest, en lo que, hasta ahora, fue su última irrupción en una cancha. El club informó que están en el proceso de encontrar una solución definitiva a sus lesiones, aunque los tiempos son inexactos y desconocidos.

