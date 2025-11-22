En el marco de la Jornada 13 de la temporada 2025-26 de la Ligue 1, Mónaco estará visitando al Rennes este sábado 22 de noviembre en el Roazhon Park de la ciudad de Rennes. Ambos equipos se enfrentan para escalar en la tabla de posiciones.

Sin embargo, más allá del partido en sí mismo, otra noticia que hizo ruido fue la convocatoria del mediocampista de 32 años, Paul Pogba, en la nómina del cuadro rojiblanco que jugará fuera de casa. El futbolista superó una larga sanción de dos años por dopaje con testosterona.

Cabe recordar que el futbolista había firmado contrato a fines de junio, se sometió a una paulatina puesta a punto física que llevó a que ahora se crea que está listo para brillar nuevamente. El francés está convencido de que puede recobrar el brillo que lo llevó a ser uno de los mejores del mundo.

“Estoy triste, conmocionado y desconsolado. Me quitaron todo lo que construí en mi carrera como jugador“, había comentado por entonces estrella de Juventus cuando le impusieron una durísima sanción de cuatro años que luego el TAS redujo a 18 meses por considerar que su falta no fue intencional.

Aunque se esperaba su vuelta para mediados de octubre, una pequeña lesión muscular aplazó el ansiado regreso, lo mismo que un dolor en la rodilla en las semanas siguientes que activaron las alarmas. Ahora, tiene todo listo para volver a la actividad.

¿Hasta cuándo tiene contrato Paul Pogba en Mónaco?

El club francés presentó al jugador mediante un video del jugador firmando el contrato el pasado 28 de julio. El galo tiene por delante un vínculo que expira a fines de junio de 2027, por lo que tiene margen para volver a ser ese que brilló en la Vecchia Signora.

En síntesis

Paul Pogba , de 32 años , fue convocado con Mónaco y podría volver a jugar tras una sanción de dos años .

, de , fue convocado con y podría volver a jugar tras una sanción de . El mediocampista francés fue sancionado inicialmente por cuatro años por dopaje con testosterona , luego reducida a 18 meses .

por , luego reducida a . El contrato de Paul Pogba con el Mónaco expira a fines de junio de 2027, tras firmar el 28 de julio de 2025.

