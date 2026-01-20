Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del partido entre Real Madrid y Mónaco por una nueva jornada de la UEFA Champions League 2025-26.

Se juegan los primeros 45 minutos en el Santiago Bernabéu entre Real Madrid y Mónaco por la Champions League.

Tras una enorme jugada colectiva del equipo de Arbeloa, Vini Jr. asistió a Kylian Mbappé para su doblete ante Mónaco.

Fiel a su estilo, el belga se lució con una atajada para salvar a su equipo.

Asistencia de Vini Jr. y golazo de Franco Mastantuono que marca su primer gol en Champions League y en el Bernabéu.

Desde las 15:00 hs de la CDMX, el Real Madrid recibe al Mónaco por la séptima jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-26. Los Merengues, que atraviesan un presente complicado, cayeron 2-1 ante el Manchester City en su último partido y buscarán recuperarse frente a los franceses.

La visita, en cambio, llega con confianza tras ganar su último duelo ante Galatasaray como visitante. El Mónaco intentará aprovechar el mal momento del Madrid y sorprender en el Santiago Bernabéu, buscando sumar puntos importantes en la recta final de la fase de grupos.