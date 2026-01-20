Es tendencia:
Sigue GRATIS y EN VIVO Real Madrid 5-1 Mónaco: Jordan Teze descuenta para la visita

Sigue cada acción del partido entre Real Madrid y Mónaco en tiempo real, con todas las jugadas, goles y estadísticas minuto a minuto de la Champions League 2025-26.

26´ ST- GOL DEL MÓNACO

Error en la salida del Real Madrid que aprovechó Jordan Teze para descontar.

 
 
 
17´ ST- GOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID

Tras varias asistencias, Vinícius Jr. anota el 5-0 ante Mónaco con un golazo.

Tweet placeholder

9´ ST- GOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID

Vini Jr. la tiró al medio y Thilo Kehrer hizo un gol en propia puerta.

Tweet placeholder

6´ ST- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID

Asistencia de Vini Jr. y golazo de Franco Mastantuono que marca su primer gol en Champions League y en el Bernabéu.

Tweet placeholder

1´ ST- Empieza el segundo tiempo

Se disputan los últimos 45 minutos entre Real Madrid y Mónaco

47´ PT- Finalizó el primer tiempo

Tras disputarse los primeros 45 minutos, Real Madrid vence 2-0 a Mónaco con doblete de Kylian Mbappé.

36´ PT- Gran atajada de Courtois

Fiel a su estilo, el belga se lució con una atajada para salvar a su equipo.

26´ PT- GOOOOOOOOOOOOOOOLAZO DEL REAL MADRID

Tras una enorme jugada colectiva del equipo de Arbeloa, Vini Jr. asistió a Kylian Mbappé para su doblete ante Mónaco.

Tweet placeholder

20´ PT- Todo sigue igual

Real Madrid sigue ganando 1-0 con gol de Mbappé pero busca más.

9´ PT- SE SALVA MÓNACO

Gran jugada entre Valverde y Mastantuono que terminó con un remate desviado del argentino.

5´ PT- GOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID

Gran jugada del Real Madrid y Kylian Mbappé pone en ventaja al equipo local ante Mónaco.

Tweet placeholder

1´PT- Comenzó la primera mitad

Se juegan los primeros 45 minutos en el Santiago Bernabéu entre Real Madrid y Mónaco por la Champions League.

El Bernabéu listo

Tweet placeholder

Pronósticos Real Madrid vs Mónaco: así son las cuotas del atractivo desafío por Champions League

https://bolavip.com/mx/apuestas/pronosticos/real-madrid-vs-monaco-20-01-2026

Mónaco también tiene equipo confirmado

Real Madrid ya tiene equipo confirmado

Tweet placeholder

TODO LISTO EN EL SANTIAGO BERNABÉU

Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del partido entre Real Madrid y Mónaco por una nueva jornada de la UEFA Champions League 2025-26.

Por Ramiro Canessa

Real Madrid vs. Monaco por la Champions League.
© Getty ImagesReal Madrid vs. Monaco por la Champions League.

Desde las 15:00 hs de la CDMX, el Real Madrid recibe al Mónaco por la séptima jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-26. Los Merengues, que atraviesan un presente complicado, cayeron 2-1 ante el Manchester City en su último partido y buscarán recuperarse frente a los franceses.

La visita, en cambio, llega con confianza tras ganar su último duelo ante Galatasaray como visitante. El Mónaco intentará aprovechar el mal momento del Madrid y sorprender en el Santiago Bernabéu, buscando sumar puntos importantes en la recta final de la fase de grupos.

ramiro canessa
Ramiro Canessa
