Desde las 15:00 hs de la CDMX, el Real Madrid recibe al Mónaco por la séptima jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-26. Los Merengues, que atraviesan un presente complicado, cayeron 2-1 ante el Manchester City en su último partido y buscarán recuperarse frente a los franceses.
La visita, en cambio, llega con confianza tras ganar su último duelo ante Galatasaray como visitante. El Mónaco intentará aprovechar el mal momento del Madrid y sorprender en el Santiago Bernabéu, buscando sumar puntos importantes en la recta final de la fase de grupos.