¿Por qué no juegan Cole Palmer y Estêvão en Atalanta vs. Chelsea por la UEFA Champions League 2025-26?

Atalanta y Chelsea están listos para protagonizar un duelo trascendental en Bérgamo. En el marco de la Jornada 6 de la edición 2025-26 de la UEFA Champions League, italianos e ingleses se verán las caras con mismo objetivo: sumar la mayor cantidad de puntos posibles para avanzar en las posiciones.

Los conducidos por Raffaele Palladino registran 10 puntos por tres victorias, una igualdad y una caída, pero hasta el momento no están pudiendo conseguir la clasificación de manera directa a los Octavos de Final. Similar situación es la que transitan los dirigido por Enzo Maresca, quienes defienden la misma cantidad de unidades pero con una diferencia de goles favorable para estar más arriba.

Chelsea afrontará el duelo ante Atalanta con dos ausencias clave

Cole Palmer ni siquiera fue convocado por Enzo Maresca para visitar al Atalanta este martes en el Gewiss Stadium de Italia. ”Es una forma de protegerlo tras su lesión. No puede jugar tres partidos en una semana”, comentó el estratega del cuadro inglés en la previa a este enfrenamiento, en conferencia de prensa.

Cole Palmer no viajó con el plantel y descansa en Inglaterra (Getty Images)

Estêvão tampoco jugará, al menos hasta que el director técnico lo indique. El joven brasilero sí está a disposición, pero desde el banco de los suplentes. Esto se debe a una decisión táctica: Chelsea afrontará el duelo frente a los italianos con una ofensiva encabezada por Pedro Neto, Jamie Gittens y João Pedro.

En síntesis

Cole Palmer no fue convocado por protección tras lesión para evitar sobrecarga de partidos.

no fue convocado por para evitar sobrecarga de partidos. Estêvão iniciará en el banco de suplentes por una decisión táctica de Enzo Maresca .

iniciará en el por una decisión táctica de . Chelsea y Atalanta disputan la Jornada 6 de Champions con 10 puntos cada uno.

