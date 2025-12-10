Lamentablemente para el Club América que se rige por ser el equipo más grande de la Liga MX, no conseguir títulos se considera un fracaso en la institución, por lo que la derrota que han tenido en los últimos dos torneos los ha llevado a replantearse varias cosas, entre ellas las posibles salidas que tendría la escuadra para el siguiente torneo.

Aunque una de las situaciones que ha preocupado al equipo desde otros torneos ha sido el tema de los jugadores No Formados en México, en esta ocasión la situación tendría que ver con los futbolistas nacionales y es que varios de ellos no suman minutos en la plantilla desde hace un tiempo y podrían salir en este mercado invernal.

Haciendo un análisis de los futbolistas mexicanos que se encuentran en el equipo, hasta el momento cuentan con 18 jugadores nacionales: Luis Ángel Malagón, Rodolfo Cota, Israel Reyes, Ralph Orquín, Miguel Vázquez, Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Néstor Araujo, Jonathan dos Santos, Alan Cervantes, Santiago Naveda, Álvaro Fidalgo, Alexis Gutiérrez, Alejandro Zendejas, Erick Sánchez, Isaías Violante, Dagoberto Espinosa y Henry Martín.

¿Qué jugadores mexicanos podrían dejar al América?

Sin embargo, aunque hay algunos que tiene su lugar asegurado, hay otros que de plano por los minutos que no son suficientes podrían servir como intercambio para otros clubes o que le buscarían un espacio en otro lugar. Quienes podrían salir serían: Araujo, Naveda, Gutiérrez y Orquín; que son quienes tienen poca actividad o nula con André Jardine.

Aunque también elementos como Kevin, Juárez y Henry podrían dejar el Nido; en el caso del lateral por no cumplir con los objetivos, con el central hay a quienes interesa pero no es requerido por Jardine, el delantero aunque es el goleador histórico su lesión le ha impedido jugar; a ellos se uniría Jonathan dos Santos por un tema de retiro.

Posibles Bajas de Jugadores Nacionales en el América

Tras los resultados recientes, el Club América está analizando posibles salidas de jugadores mexicanos de cara al mercado invernal, especialmente aquellos con pocos minutos o que no cumplieron objetivos:

Jugadores con Poca o Nula Actividad: Néstor Araujo Santiago Naveda Alexis Gutiérrez Ralph Orquín (Podrían ser utilizados como intercambio o buscarles espacio en otros clubes).

Posibles Bajas Adicionales por Otros Factores: Kevin Álvarez: Por no cumplir con los objetivos esperados. Ramón Juárez: A pesar de ser un jugador que interesa a otros clubes, no es requerido por el DT André Jardine. Henry Martín: Su reciente lesión le ha impedido jugar y podría influir en su permanencia, a pesar de ser goleador histórico. Jonathan dos Santos: Se uniría a la lista por un posible tema de retiro.



