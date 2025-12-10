Es tendencia:
¿Por qué no juegan Achraf Hakimi y Ousmane Dembélé en Athletic Bilbao vs. PSG por la UEFA Champions League 2025-26?

El defensa marroquí y el atacante francés no serán parte del duelo de los Rojiazules ante los Leones por la competencia internacional europea.

Por Agustín Zabaleta

En el marco de la Jornada 6 de la Fase de Liga de la temporada 2025-26 de la UEFA Champions LeagueAthletic Bilbao y PSG se cruzan este miércoles 10 de diciembre desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nuevo San Mamés de la ciudad de Bilbao. Ambos equipos van por la victoria para acercarse a sus objetivos.

Para este encuentro, el estratega Luis Enrque no contará en el equipo inicial con dos piezas fundamentales como son Achraf Hakimi y Ousmane Dembélé. Por el lado del defensa marroquí, sufrió una rotura sindesmosis con leve afectación deltoideo en su tobillo. En tanto, el atacante francés padece una lesión severa en el isquiotibial derecho

¿Quiénes serán los reemplazos de Achraf Hakimi y Ousmane Dembélé en Athletic Bilbao vs. PSG?  

Con esta noticia, los jugadores Warren Zaire-Emery y Bradley Barcola serán de la partida. Ambos futbolistas sumarán minutos y buscarán sumar consideración con el director técnico, de cara a mantenerse en la plantilla y ser parte de los desafíos venideros.

¿Cuál será la alineación de PSG vs. Athletic Bilbao sin Achraf Hakimi y Ousmane Dembélé?  

Sin Achraf Hakimi y Ousmane Dembélé, el conjunto francés formará de la siguiente manera ante los Leones: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Barcola, Mayulu y Kvaratskhelia.

