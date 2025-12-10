Real Madrid recibe a Manchester City desde las 14:00 hs (CDMX) por la Jornada 6 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-26. Este encuentro promete ser el mejor del miércoles y había grandes expectativas por el duelo de atacantes: Kylian Mbappé vs. Erling Haaland.

Tanto el noruego como el francés son dos de los delanteros más letales del mundo actualmente, tanto así que se encuentran luchando cabeza a cabeza por la Bota de Oro junto a Harry Kane. Sin embargo, por desgracia para los aficionados, Mbappé no saltará al campo en la alineación titular.

¿Por qué no juega Kylian Mbappé ante Manchester City?

Mbappé estuvo en duda hasta el último momento por una rotura en el dedo anular izquierdo que sufrió ante Celta de Vigo en el último partido por LaLiga de España. De hecho, esta lesión le impidió participar del último entrenamiento antes del choque con Manchester City por la Liga de Campeones.

Sin embargo, Kylian fue incluido en la plantilla y se especulaba que podía llegar a ser titular con una protección en la mano. No obstante, finalmente Xabi Alonso prefirió resguardarlo y el exjugador de PSG y Mónaco comenzará el partido en el banco de suplentes.

En síntesis