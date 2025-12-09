Es tendencia:
¿Por qué no juega Mohamed Salah en Inter vs. Liverpool por la UEFA Champions League 2025-26?

Mohamed Salah no está presente en el partido del Liverpool ante Inter de Milan. Conoce los motivos de la ausencia del egipcio.

Por Patricio Hechem

Mohamed Salah no juega con Liverpool ante Inter
© Getty ImagesMohamed Salah no juega con Liverpool ante Inter

Este martes 9 de diciembre comienza a disputarse la última jornada del año por la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26. Uno de los grandes partidos de esta semana es el que tiene como protagonistas al Inter de Milán y al Liverpool, encuentro que se lleva a cabo en el Giuseppe Meazza.

La previa de este partido ante Inter ha estado protagonizada por la polémica alrededor de la figura de Mohamed Salah, el Liverpool y Arne Slot, el entrenador. El delantero egipcio no está presente en el partido frente a Inter por la Champions League, ni siquiera como suplente.

Después de no sumar minutos el sábado pasado ante Leeds y de su tercera suplencia consecutiva, Mohamed Salah criticó tanto al técnico como a la institución por la decisión de Arne Slot de empezar a relegarlo de la alineación titular.

Las declaraciones del egipcio generaron mucha polémica en los días siguientes y el Liverpool como institución tomó la decisión de quitar a Mohamed Salah de la convocatoria. Es por eso que el delantero no viajó con el plantel a Milán para enfrentar al Inter.

Más allá de esta decisión, el periodista David Ornstein manifestó que el conjunto de la Premier League no tiene la idea de vender a Mohamed Salah, quien tiene contrato con el Liverpool hasta junio de 2027. Aún está por verse si esta novela tiene más capítulos a corto plazo.

La alineación de Liverpool ante Inter

  • Alisson Becker
  • Joe Gómez
  • Ibrahima Konaté
  • Virgil van Dijk
  • Andrew Robertson
  • Ryan Gravenberch
  • Alexis Mac Allister
  • Dominik Szoboszlai
  • Curtis Jones
  • Hugo Ekitike
  • Alexander Isak
patricio hechem
Patricio Hechem
