Este martes 9 de diciembre comienza a disputarse la última jornada del año por la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26. Uno de los grandes partidos de esta semana es el que tiene como protagonistas al Inter de Milán y al Liverpool, encuentro que se lleva a cabo en el Giuseppe Meazza.

La previa de este partido ante Inter ha estado protagonizada por la polémica alrededor de la figura de Mohamed Salah, el Liverpool y Arne Slot, el entrenador. El delantero egipcio no está presente en el partido frente a Inter por la Champions League, ni siquiera como suplente.

Después de no sumar minutos el sábado pasado ante Leeds y de su tercera suplencia consecutiva, Mohamed Salah criticó tanto al técnico como a la institución por la decisión de Arne Slot de empezar a relegarlo de la alineación titular.

Las declaraciones del egipcio generaron mucha polémica en los días siguientes y el Liverpool como institución tomó la decisión de quitar a Mohamed Salah de la convocatoria. Es por eso que el delantero no viajó con el plantel a Milán para enfrentar al Inter.

Más allá de esta decisión, el periodista David Ornstein manifestó que el conjunto de la Premier League no tiene la idea de vender a Mohamed Salah, quien tiene contrato con el Liverpool hasta junio de 2027. Aún está por verse si esta novela tiene más capítulos a corto plazo.

