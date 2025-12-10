Cruz Azul tuvo hoy la oportunidad de conseguir la siguiente ronda en la Copa Intercontinental, luego de que fueran vencidos 2-1 ante Flamengo en su primer partido. Lamentablemente, esto les quitó al posibilidad de clasificar y ahora tendrán que regresar de Qatar sin conseguir el resultado que estuvieron esperando.

Tristemente, ahora tampoco jugarán la final del Apertura 2025 luego de perder ante Tigres, pero en esta ocasión, lo que detonó su salida de la competencia fue un error que les costó en el marcador y es que el primer gol de Flamengo cae porque intentan salir jugando Andrés Gudiño con Gonzalo Piovi y el zaguero la mueve mal y le cae a Giorgian de Arrascaeta para firmar el primer tanto.

De esta manera, tras las repeticiones de la jugada se ve claramente cómo el jugador de La Máquina no se da cuenta de quién viene cerca de él y fue cuando se equivocó. Si esa anotación no hubiera caído el marcador hubiera sido un empate y de esa manera se habrían ido a la tanda de penales para buscar la clasificación a la siguiente ronda.

La opinión de Rotondi sobre Piovi

Claramente ante el resultado toda la afición celeste se mostró muy molesta con el jugador, ya que no es la primera vez que tiene un error que afecta en el resultado. Por lo que al término del encuentro se cuestionó a uno de sus compañeros, Rodolfo Rotondi, quien dio declaraciones en total apoyo a Piovi como parte de la empatía que ya había logrado.

“Lo apoyamos todos, creo que la gente lo va a apoyar también… Me ha tocado, son momentos complicados, pero con trabajo se sale adelante”, mencionó Rotondi haciendo alusión a lo que él pasó en dos Liguillas ante el Club América donde incluso habría sido señalado como un posible “traidor” del equipo por fallar en su contra.

