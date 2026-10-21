¿Por qué no juegan Lisandro Martínez ni Marcus Rashford en el Como vs Manchester United en la UEFA Champions League 2026-27?

El Manchester United estará de visita este miércoles 21 de octubre para medirse al Como 1907 sobre la cancha del Stadio Giuseppe Sinigaglia a las 10:45 horas (tiempo del centro de México). En un choque que enfrenta a dos rivales directos en la medianía de la tabla general, Lisandro Martínez y Marcus Rashford resultaron ser dos de las ausencias más destacadas dentro del esquema mancuniano.

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Lisandro Martínez no disputará el compromiso frente al cuadro italiano debido a una molestia muscular. El zaguero argentino arrancó como titular en el encuentro del fin de semana ante el Leeds United; sin embargo, producto de un problema físico del cual la institución no ha emitido parte médico oficial, debió abandonar el terreno de juego durante el descanso, razón por la cual no viajó para esta jornada de la Champions League.

La baja de Martínez también acaparó los reflectores por sus recientes declaraciones públicas en las que cuestionó a la cúpula directiva de la institución. Si bien el club no comunicó medidas disciplinarias en su contra, el panorama en torno al defensor generó especulación al profundizar el distanciamiento entre la afición y los propietarios del equipo.

¿Por qué Marcus Rashford tampoco juega en el Manchester United?

En la misma línea que el central sudamericano, Marcus Rashford representará otra ausencia de peso para los Red Devils. El atacante inglés siguió el duelo frente al Leeds desde la banca de suplentes sin sumar minutos debido a una molestia en la cadera, por lo que el cuerpo técnico decidió marginarlo del viaje a Italia para evitar una lesión de mayor gravedad.

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En conferencia de prensa, el director técnico Michael Carrick explicó el estado físico del argentino y del resto de los futbolistas lesionados: “Una de cal y otra de arena. Licha no está mal, pero no estará con nosotros. A Kobbie (Mainoo) le esperan unos 10 días de baja; Luke Shaw, algo más. (Ayden) Heaven está enfermo. (Marcus) Rashford sigue arrastrando una pequeña lesión en la cadera que está intentando superar.”

Formación del Manchester United vs. Como

Senne Lammens

Diogo Dalot

Harry Maguire

Matthijs de Ligt

Noussair Mazraoui

Andrey Santos

Youri Tielemans

Matheus Cunha

Bruno Fernandes

Mason Mount

Bryan Mbeumo

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En síntesis