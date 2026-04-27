¿Por qué no juega Lisandro Martínez en Manchester United vs. Brentford por la Premier League 2025-26?

En el marco de la Jornada 34 del Premier League 2025-26, Manchester United y Brentford se enfrentan este lunes 27 de abril desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en Old Trafford de la ciudad de Manchester. Con objetivos similares, ambos conjuntos buscan la victoria.

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Para este partido, el director técnico Michael Carrick no contará con un jugador que es una pieza titular. El defensa argentino Lisandro Martínez no será parte del compromiso y ni siquiera estará en el banquillo. El jugador fue expulsado ante Leeds por tirarle el pelo a un rival y fue suspendido por tres juegos.

¿Quién será el reemplazo de Lisandro Martínez en Manchester United vs. Brentford?

Con esta noticia, el joven defensa inglés Ayden Heaven se suma a la alineación titular y conformará la dupla de zagueros junto a Harry Maguire. El jugador intentará aprovechar los minutos que tiene para sumar consideración en el equipo de cara a los desafíos venideros.

¿Cuál será la alineación de Manchester United vs. Brentford sin Lisandro Martínez?

Sin Lisandro Martínez, el conjunto que viste de rojo formará de la siguiente manera en su encuentro contra las Bees: Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Shaw; Mainoo, Casemiro, Fernandes; Diallo, Sesko y Cunha.