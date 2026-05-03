Manchester United y Liverpool se enfrentan este domingo 3 de mayo por el partido correspondiente a la Jornada 35 de la Premier League. El encuentro se lleva a cabo en Old Trafford y comienza a las 08:30hs (CDMX).

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Un partido entre Manchester United y Liverpool siempre genera entusiasmo debido a que son los dos equipos más importantes e históricos de Inglaterra. En el caso de los Red Devils, Michael Carrick tiene algunas bajas para el juego, como por ejemplo la de Lisandro Martínez.

¿Por qué no está Lisandro Martínez?

Lisandro Martínez no tiene ninguna lesión sino que no puede estar presente en el partido debido a que está suspendido. El defensa argentino recibió tres fechas de sanción después de ser expulsado en el juego de Manchester United ante Leeds United de la Jornada 32.

El central tomó del pelo a Dominic Calvert-Lewin y esta se consideró como una agresión, por lo que fue expulsado después de que el árbitro principal revisó la jugada en el VAR. Lisandro Martínez ya cumplió con dos fechas de la suspensión y esta es la última.

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Manchester United está 3° en la tabla con 61 puntos y ya tiene asegurado su lugar en la próxima edición de la Champions League, mientras que Liverpool se ubica 4° con 58 unidades y casi que también ya selló su plaza en la competición europea de la siguiente temporada.

En síntesis