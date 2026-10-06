El habitual zaguero titular de la 'Albiceleste' no figura en el once inicial de hoy. El motivo.

La Selección Argentina pondrá lo mejor que tiene para cerrar su participación en esta fecha FIFA de octubre. Este martes, la ‘Albiceleste’ recibirá en Buenos Aires al combinado nacional de Benín, que visita por primera vez estas tierras. Para este juego, Lionel Scaloni no quiso guardarse nada y sale con lo más parecido a su “once ideal”.

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Ahora bien, bajo esa concepción y sabiendo que saltan al campo todos los titulares, el gran ausente en el equipo es Lisandro Martínez. El zaguero central del Manchester United fue una fija en la última Copa del Mundo y la última Copa América. Sin embargo, no será de la partida hoy en el amistoso de Argentina contra Benín.

En el amistoso internacional de esta noche en el Estadio Monumental, el joven defensa que juega en Inglaterra no jugará ya que será la despedida definitiva de Nicolás Otamendi. El actual jugador de River Plate jugará hoy su último partido en la Selección Argentina, y a modo de homenaje será titular en lugar de Lisandro Martínez.

Martínez, un habitual titular en la ‘Scaloneta’ [Foto: Getty]

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Lo cierto es que Lisandro Martínez integra ya permanentemente la dupla central albiceleste con Cristian Romero. Nicolás Otamendi se había “despedido” en el último Mundial, pero al igual que Messi, usará el amistoso ante Benín para decir adiós. Luego del mismo, Martínez se reincorporará a la zaga de Argentina como habitualmente.

De hecho, los primeros dos amistosos de esta ventana internacional los jugó ‘Licha’ desde la partida. Martínez primero disputó 81 minutos ante Bolivia, saliendo ovacionado por la afición, y luego 45′ ante Burkina Faso, siendo sustituido al mediotiempo. Seguramente esta noche ingrese en el complemento como recambio.

Con la ausencia de Lisandro Martínez, la alineación confirmada de Argentina para enfrentar a Benín en un amistoso internacional estará conformada así: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister; Lionel Messi; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.