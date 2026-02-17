¿Por qué no juegan Mauro Icardi y Leroy Sané en Galatasaray vs. Juventus por los playoffs de la Champions League?

Después de algunas semanas de espera, vuelve la competencia más importante de Europa: la UEFA Champions League. El torneo entra en una etapa decisiva, donde se definirán los equipos que completarán el cuadro de los octavos de final. La tensión crece y cada detalle puede marcar la diferencia en una serie que se juega a 180 minutos.

Desde las 11:45 hs de la CDMX, Galatasaray recibe a Juventus en Turquía en el primer partido del día. Será el duelo de ida, mientras que la próxima semana todo se definirá en Italia, donde los italianos buscarán hacerse fuertes en casa ante su afición.

Sin embargo, en el equipo turco hay sorpresas importantes en el once titular. Dos futbolistas de enorme jerarquía como Mauro Icardi y Leroy Sané no forman parte del equipo inicial para enfrentar a los italianos, algo que llamó rápidamente la atención de los aficionados.

¿Por qué son suplentes?

El motivo de su ausencia no tiene que ver con cuestiones físicas. Ambos jugadores están en la banca y tendrán su posibilidad de ingresar en el segundo tiempo. Ninguno está lesionado, sino que se trata exclusivamente de una decisión técnica del entrenador, que optó por apostar por otros nombres desde el arranque en busca de un planteo más equilibrado.

Lo de Icardi, en particular, genera sorpresa. El delantero argentino atraviesa un gran presente cada vez que le toca sumar minutos y ha marcado varios goles en los últimos encuentros, siendo una de las principales cartas ofensivas del equipo en la temporada.

