Es tendencia:
logotipo del encabezado
CHAMPIONS LEAGUE

¿Por qué no juegan Mauro Icardi y Leroy Sané en Galatasaray vs. Juventus por los playoffs de la Champions League?

En el partido **Galatasaray vs. Juventus por los playoffs de la UEFA Champions League, figuras importantes del equipo turco como Mauro Icardi y Leroy Sané no aparecen entre los titulares.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Sané e Icardi no juegan ante Juventus.
© Getty ImagesSané e Icardi no juegan ante Juventus.

Después de algunas semanas de espera, vuelve la competencia más importante de Europa: la UEFA Champions League. El torneo entra en una etapa decisiva, donde se definirán los equipos que completarán el cuadro de los octavos de final. La tensión crece y cada detalle puede marcar la diferencia en una serie que se juega a 180 minutos.

Publicidad

Desde las 11:45 hs de la CDMX, Galatasaray recibe a Juventus en Turquía en el primer partido del día. Será el duelo de ida, mientras que la próxima semana todo se definirá en Italia, donde los italianos buscarán hacerse fuertes en casa ante su afición.

Sin embargo, en el equipo turco hay sorpresas importantes en el once titular. Dos futbolistas de enorme jerarquía como Mauro Icardi y Leroy Sané no forman parte del equipo inicial para enfrentar a los italianos, algo que llamó rápidamente la atención de los aficionados.

¿Por qué son suplentes?

El motivo de su ausencia no tiene que ver con cuestiones físicas. Ambos jugadores están en la banca y tendrán su posibilidad de ingresar en el segundo tiempo. Ninguno está lesionado, sino que se trata exclusivamente de una decisión técnica del entrenador, que optó por apostar por otros nombres desde el arranque en busca de un planteo más equilibrado.

Publicidad

Lo de Icardi, en particular, genera sorpresa. El delantero argentino atraviesa un gran presente cada vez que le toca sumar minutos y ha marcado varios goles en los últimos encuentros, siendo una de las principales cartas ofensivas del equipo en la temporada.

Dónde ver EN VIVO Benfica vs. Real Madrid por los playoffs de la Champions League: canales de TV y streaming online

ver también

Dónde ver EN VIVO Benfica vs. Real Madrid por los playoffs de la Champions League: canales de TV y streaming online

En síntesis

  • El partido Galatasaray vs. Juventus inicia hoy a las 11:45 hs de la CDMX.
  • Mauro Icardi y Leroy Sané comenzarán el encuentro desde la banca de suplentes.
  • La ausencia de ambos jugadores titulares responde exclusivamente a una decisión técnica del entrenador.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
Lee también
¿Por qué Toluca celebró el gol de Maxi Araujo a Juventus en Champions League?
Champions League

¿Por qué Toluca celebró el gol de Maxi Araujo a Juventus en Champions League?

Thibaut Courtois hace una parada imposible a una pierna ante Juventus
Champions League

Thibaut Courtois hace una parada imposible a una pierna ante Juventus

Real Madrid 1-0 Juventus: resumen, goles, videos y polémicas del partido la UEFA Champions League 2025-26
Champions League

Real Madrid 1-0 Juventus: resumen, goles, videos y polémicas del partido la UEFA Champions League 2025-26

Futuro de LeBron James y los 6 refuerzos que busca además de Giannis
NBA

Futuro de LeBron James y los 6 refuerzos que busca además de Giannis

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo