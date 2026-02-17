Dónde ver EN VIVO Benfica vs. Real Madrid por los playoffs de la Champions League: canales de TV y streaming online

El Real Madrid recibió una enorme noticia este lunes tras confirmarse que volvió a ser líder de la liga española, aprovechando la derrota del Barcelona y recuperando la sonrisa luego de semanas muy complicadas en las que no se daban los resultados.
Los dirigidos por Álvaro Arbeloa ahora afrontarán los playoffs de la UEFA Champions League 2025-26 con mayor confianza en busca del boleto a octavos de final. En la misma son favoritos, pero no deben confiarse porque enfrente tienen un gran rival.
Desde las 14:00 hs de la CDMX, el conjunto merengue visitará al Benfica por la ida de los playoffs, mientras que la próxima semana la serie se definirá en el Santiago Bernabéu para conocer cuál de los dos equipos avanzará a la siguiente ronda. Debajo dejamos todos los detalles del encuentro: TV, streaming y horarios por país.
Dónde ver EN VIVO Benfica vs Real Madrid
Argentina
- ESPN
- Disney+ Premium
Colombia
- ESPN
- Disney+ Premium
México
- TNT Sports
- Max
- TNT Go
Estados Unidos
- Paramount+
- TUDN
- UniMás
- ViX
- TUDN App
España
- Movistar+
- Movistar Liga de Campeones 2
Además, en Bolavip México podrás seguir el minuto a minuto EN VIVO y GRATIS con todas las incidencias del partido.
Horarios por país
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- España: 9:00 pm
- México (CDMX): 2:00 pm
- Puerto Rico: 4:00 pm
- República Dominicana: 4:00 pm
- Panamá: 3:00 pm
- Costa Rica: 2:00 pm
- El Salvador: 2:00 pm
- Guatemala: 2:00 pm
- Honduras: 2:00 pm
- Nicaragua: 2:00 pm
- Argentina: 5:00 pm
- Brasil (Brasilia): 5:00 pm
- Uruguay: 5:00 pm
- Chile (Santiago): 5:00 pm
- Paraguay: 5:00 pm
- Bolivia: 4:00 pm
- Venezuela: 4:00 pm
- Ecuador: 3:00 pm
- Perú: 3:00 pm
- Colombia: 3:00 pm
En síntesis
- El Real Madrid, dirigido por Álvaro Arbeloa, recuperó el liderato de la liga española.
- El partido de ida contra Benfica inicia a las 14:00 hs del tiempo de CDMX.
- La transmisión en México estará disponible a través de TNT Sports, Max y TNT Go.