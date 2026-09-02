Los 'Diablos Rojos' y 'La Fiera' chocan en la primera semifinal del certamen. A continuación, la ficha del juego.

El Shell Energy Stadium de Houston será el anfitrión de un duelo auspicioso este miércoles, cuando Toluca y León se reencuentren en un encuentro más que especial. Escarlatas y esmeraldas se volverán a enfrentar, pero esta vez dentro de las semifinales de la Leagues Cup 2026. Entérate aquí seguido todo sobre la transmisión del juego.

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Los ‘Diablos Rojos’ llegan a este desafío después de que eliminaron a Austin FC gracias a una victoria por 2-0 con los goles de Helinho y Jorge Díaz Price. ‘La Fiera’, mientras tanto, arriba luego de que eliminaron a Real Salt Lake con un triunfo de 3-0 con tantos de Diber Cambindo (x2) y Sebastián Vegas.

El cruce entre los equipos de Antonio Mohamed y Javier Gandolfi tendrá lugar HOY miércoles 2 de septiembre, en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas. El compromiso fue estipulado para tener su inicio a partir de las 19.00 horas del Centro de México, siendo así la primera semifinal de esta Leagues Cup 2026.

Toluca y León, cara a cara por la clasificación [Foto: Getty]

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¿Dónde ver EN VIVO Toluca vs. León por la Leagues Cup 2026?

En televisión, el enfrentamiento de esta tarde contará con la transmisión para todo el territorio mexicano, de la señal de TV abierta de Imagen Televisión. En Estados Unidos, por su parte, este encuentro no tendrá transmisión en ninguno de los canales de TV disponibles según la grilla para este miércoles.

Por streaming, esta primera semifinal se podrá sintonizar en vivo y en directo a lo largo y ancho de México, en forma exclusiva, a través de la plataforma Apple TV. En Estados Unidos, de manera online el cotejo se podrá seguir por Apple TV y también por medio del servicio oficial Apple TV Plus.

Sigue EN VIVO el minuto a minuto de Toluca vs. León por la Leagues Cup 2026:

A la hora de comienzo del partido, aquí debajo figurará la narración al instante de los acontecimientos que ocurran en la semifinal: