Entérate todo lo que tienes que saber sobre el partido decisivo por el título del torneo internacional.

La Leagues Cup 2026 llega a su punto cúlmine y los aficionados están expectantes por conocer al nuevo campeón. El joven certamen entre la Liga MX y la MLS tendrá un consagrado distinto al de la última edición, lo que le pone un condimento extra. La final de la presente temporada tiene a todo un país paralizado.

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Lo más importante de la definición del título que se viene es que el campeón será sí o sí mexicano. Como a semifinales no llegó ningún estadounidense, la copa volverá a la Liga MX. Así, se emparejará el historial de ganadores, con tres coronaciones para México y tres para Estados Unidos, contando esta nueva sexta edición.

Clasificados a la final de la Leagues Cup 2026:

Los participantes del último partido de esta edición serán los ganadores de las semifinales, que se disputarán este miércoles a doble turno en Estados Unidos:

Finalista 1 – el ganador de Toluca vs. León.

Finalista 2 – el ganador de América vs. Rayados.

De los cuatro posibles finalistas, solo uno sabe lo que es ser campeón de la Leagues Cup: León, que lo consiguió en la edición 2021 ganando la final.

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León en su momento de gloria en 2021 [Foto: Getty]

Fecha y horario de la final de la Leagues Cup 2026:

El encuentro decisivo de la competencia se llevará a cabo este domingo 6 de septiembre, con horario a confirmar. Los equipos que clasifiquen a la final deberán postergar su juego de Liga MX del fin de semana, ya que se superponen los calendarios. La hora se anunciará tras el desarrollo de las semifinales del torneo.

Sede de la final de la Leagues Cup 2026:

El compromiso que decretará al campeón se celebrará en un estadio neutral en Estados Unidos a definir, que todavía no fue escogido. Una vez confirmados ambos finalistas, la organización se juntará con sus directivas y elegirán la ciudad y la cancha. Los dos clubes propondrán sus lugares preferidos y se llegará a un acuerdo conjunto.

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Transmisión de la final de la Leagues Cup 2026:

En México, el juego que entregará el trofeo se podrá sintonizar por televisión a través de la pantalla de Imagen Televisión, señal gratuita de TV abierta en el país. Además, el enfrentamiento se podrá seguir en forma online, vía streaming, por la plataforma oficial de Apple TV, que cubre todos los cruces de la competición.

Todas las finales previo a la Leagues Cup 2026:

Estos han sido los cruces de cada una de las definiciones por la gloria en el certamen que pone cara a cara a la Liga MX contra la MLS:

Cruz Azul 2-1 Tigres | edición 2019.

| edición 2019. León 3-2 Seattle Sounders | edición 2021.

| edición 2021. Inter Miami 1-1 Nashville (10-9 pen.) | edición 2023.

| edición 2023. Columbus Crew 3-1 LAFC | edición 2024.

| edición 2024. Seattle Sounders 3-0 Inter Miami | edición 2025.

| edición 2025. Toluca/León vs. América/Rayados | edición 2026.