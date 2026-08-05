¿Qué canales de TV abierta transmiten la Leagues Cup 2026 en México?

A continuación, te contamos cómo serán las transmisiones del certamen para los equipos mexicanos.

Aunque integra a una mayor cantidad de equipos mexicanos, la Leagues Cup 2026 no tiene la misma popularidad con la que suele contar la Concacaf Champions Cup. El certamen entre Liga MX y MLS busca recuperar en esta edición el rating perdido en las últimas temporadas y que los televidentes vuelvan a sintonizar los juegos.

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No obstante, esa voluntad de la organización de que los aficionados puedan seguir nuevamente el torneo internacional, es contradictoria al revisar la grilla completa de partidos. La mayoría de los juegos no irán por TV abierta en México, impidiendo que cientos de miles de fanáticos puedan observar los cruces de esta Leagues Cup 2026.

Para esta edición de la competición entre clubes de México y Estados Unidos, la plataforma de streaming Apple TV tiene un acuerdo de exclusividad para pasar todos los juegos. Este portal online de paga transmitirá la totalidad de los partidos de la Leagues Cup 2026, desde la fase de liga hasta cuartos de final, semifinal y final inclusive.

Ahora bien, la “buena noticia” para los aficionados mexicanos tiene que ver con que Imagen Televisión pasará algunos encuentros por televisión abierta en México. Sin embargo, será este únicamente un selecto grupo de compromisos, uno por día de los cinco o seis que se suelen llevar a cabo en la agenda diaria de cotejos.

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Imagen Televisión sacará del paso a algunos fanáticos.

Todos los partidos de la Leagues Cup 2026 que van por TV abierta:

En principio, Imagen Televisión comunicó los cruces de la fase de liga que transmitirá en su pantalla por la televisión abierta en México:

Charlotte FC vs. Pumas – 4 de agosto.

Toluca vs. Seattle Sounders – 5 de agosto.

América vs. San Diego FC – 6 de agosto.

FC Cincinnati vs. Pumas – 7 de agosto.

Orlando City vs. León – 8 de agosto.

Houston Dynamo vs. Cruz Azul – 9 de agosto.

New York City FC vs. Pachuca – 11 de agosto.

LA Galaxy vs. Santos Laguna – 12 de agosto.

Tigres vs. Inter Miami – 13 de agosto.

Toluca vs. New York City FC – 13 de agosto.

Monterrey vs. Colorado Rapids – 13 de agosto.

Chivas vs. Charlotte FC – 13 de agosto.

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Aquellos que dispongan de mayor presupuesto y puedan afrontar seguir los partidos por plataforma paga y asegurarse ver todos los juegos, pueden hacerlo fácilmente. Apple TV posee un costo de 169 pesos mexicanos por mes, y el registro se realiza por la página web oficial o por la aplicación para celular, en la solapa “Crear Cuenta”.